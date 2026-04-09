Los chefs expertos coinciden: el truco de Joan Roca para que la merluza quede siempre jugosa

Joan Roca tiene un importante truco para que la merluza quede siempre jugosa, de tal forma que los chefs expertos coinciden. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos crear uno de los pescados más consumidos del mundo, de tal forma que nos descubrirá un extra de buenas sensaciones casi de inmediato. Es hora de empezar a incorporar más pescado a nuestro día a día y hacerlo de la mejor forma posible, con un consejo que acabará de derrumbar los más importantes tabús.

Es hora de apostar por una serie de elementos que parece que llegarán sin avisar y lo harán de tal forma que hasta el momento desconocíamos. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estaremos a merced de una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, podrían acabar generando ciertas novedades importantes. Un cambio de ciclo a la hora de poner en práctica un truco que nos servirá para conseguir una merluza perfectamente cocinada digna del restaurante de Joan Roca.

Coinciden los chefs profesionales en esta forma de preparar el pescado

Esta forma de preparar el pescado puede convertirse en un elemento que debemos empezar a tener en consideración. En estos días en los que necesitamos empezar a prepararnos para un pescado de esos que impresionan.

Esta manera de cocinar puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente, con ciertos detalles que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas.

Esta merluza que queremos empezar a probar de una manera diferente puede darnos más de una alegría y dejar de quedar seca como hasta ahora. De hecho, para conseguir cocinar lo mejor de este tipo de pescado, sólo necesitamos conocer el truco de los expertos.

Haremos realidad ese plato casero que puede acabar siendo el que nos dará un motivo más para comer un buen plato de pescado. La merluza es uno de los pescados blancos más consumidos y no es casualidad, sus espinas se quitan con facilidad y puede convertirse en la excusa perfecta para acabar obteniendo aquello que necesitamos un buen plus de buenas sensaciones.

El truco para que la merluza quede siempre jugosa lo explica Joan Roca

Joan Roca triunfó con una receta de merluza confitada con algas, un plato con un aire exótico que nos asegura un pescado que siempre queda bien, con ese toque meloso que hace que dejemos atrás el miedo a que quede seco. Este plato es para mojar pan y disfrutarse.

En las redes sociales de Joan Roca puedes descubrir una gran variedad de platos, incluido este. Para realizar una elaboración similar con un toque especial, nada mejor para hacerlo que de la mano de una mezcla de ingredientes que pueden ser claves. Te proponemos una receta con un aire de restaurante y fácil de preparar para aprovechar al máximo esta merluza.

Ingredientes:

4 lomos frescos de merluza

1 zanahoria

3 dientes de ajo

1 rama de perejil

10 aceitunas negras sin semillas

4 alcaparras

1 ½ taza de aceite de oliva virgen extra

Una pizca de pimienta negra

Sal al gusto

Cómo preparar merluza confitada en salsa de ajo y tapenade:

Lavar y secar los lomos de merluza. Lavar y secar el perejil. Cortarlo en trozos muy pequeños. Pelar el ajo, cortar dos dientes en trozos muy pequeños. Reservar un diente de ajo para la tapenade. En una sartén de superficie profunda, verter el aceite de oliva virgen extra. Calentar a fuego bajo. Agregar los dos dientes de ajo picados, la mitad del perejil picado y los lomos de merluza. Cocinar durante 10-12 minutos a fuego bajo. Dar un punto final de sal. Mientras tanto, pelar la zanahoria y cortarla en bastones de 1 x 3 cm., aproximadamente. En otra sartén, verter una cucharada de aceite de oliva. Calentar a fuego medio-alto. Saltear las zanahorias durante 4 minutos, removiendo constantemente. Agregarles un poco de sal y pimienta. Retirarlas y reservar. Transcurrido el tiempo de cocción de los lomos de merluza, retirarlos de la sartén con una espumadera. Colocarlos sobre papel absorbente. Reservar. En un procesador eléctrico, triturar las aceitunas, el diente de ajo reservado y la otra mitad del perejil Añadir 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y las alcaparras. Obtener una pasta uniforme de tapenade. Al servir, colocar en el plato un lomo de merluza, zanahorias salteadas y la tapenade.

Atrévete con una receta sencilla y delicios que te ayudará a crear un plato de restaurante en un abrir y cerrar de ojos.