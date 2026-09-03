Buñuelos de viento rellenos: receta tradicional esponjosa y deliciosa

Llega el mes de noviembre y las pastelerías se llenan de pequeñas esferas doradas que esconden una pasta ligera y hueca en su interior, un clásico incuestionable de la repostería de Todos los Santos que perfuma las calles con notas de sartén y anís. Elaborar estas joyas fritas en casa asusta a muchos por el miedo a que no se hinchen, pero el secreto reside en respetar los tiempos de cocción de la harina y la temperatura del aceite. Si te apasiona seguir el rastro de los grandes maestros fogoneros, la inconfundible guía de los Buñuelos de viento arguiñano marca el paso perfecto para triunfar sin complicaciones técnicas.

Quienes buscan profundizar en los matices tradicionales de esta masa escaldada encontrarán en los secretos de los Buñuelos de viento una inspiración directa, mientras que las cocinas más tecnológicas pueden apoyarse en la comodidad de unos Buñuelos de viento thermomix para clavar la textura de la pasta choux sin esfuerzo mecánico.

Ingredientes

250 mililitros de agua

80 gramos de mantequilla sin sal

Una cucharada de azúcar blanco

Una pizca de sal fina

150 gramos de harina de trigo común

4 huevos camperos de tamaño mediano

La piel de un limón sin la parte blanca

Un chorrito de anís dulce o licor de vainilla

Aceite de girasol abundante para freír

Crema pastelera, nata montada o trufa para rellenar

Cómo hacer buñuelos de viento rellenos paso a paso

Calentar agua en un cazo, con la mantequilla en trozos, azúcar, sal y piel de limón. Hervir y reservar. Echar la harina, toda a la vez, remover un rato con cuchara o paleta de madera, hasta que la masa se desprenda de las pareces del cazo o cacerola al remover. Apartar del fuego y dejar enfriar unos minutos. Añadir los huevos uno a uno, integrando cada unidad por completo antes de sumar la siguiente, consiguiendo una textura brillante y elástica que caiga pesada de la cuchara. Incorporar el chorrito de anís dulce y mezclar bien con movimientos envolventes. Calentar abundante aceite de girasol en una sartén honda a temperatura media, evitando que humee para que la masa se cocine por dentro antes de dorarse demasiado por fuera. Formar pequeñas porciones ayudándose de dos cucharillas de postre e introducirlas en el aceite caliente, donde se darán la vuelta solas si la temperatura es la correcta. Retirar a una bandeja con papel absorbente cuando adquieran un tono dorado uniforme y, una vez templados, rellenar con la ayuda de una manga pastelera provista de boquilla fina.

Trucos para que salga perfecto

El aceite nunca debe estar demasiado fuerte al freír, porque la corteza se quemará al instante y el interior quedará crudo y apelmazado. Dejar reposar la masa unos minutos antes de meterla en la sartén ayuda a que el gluten se relaje y el vapor interior abra bien el hueco característico.

Variantes de la receta

Más allá de la clásica crema pastelera, puedes rellenarlos de cabello de ángel, crema de chocolate o nata montada bien fría. Hay quienes prefieren rebozarlos en una mezcla de azúcar y canela nada más salir de la sartén para potenciar el contraste crujiente.

Con qué acompañar buñuelos de viento rellenos

Un café con leche bien caliente o una taza de chocolate espeso equilibran la grasa natural de la fritura. También maridan de maravilla con un vino dulce de moscatel en las sobremesas otoñales más pausadas.

Cómo conservar buñuelos de viento rellenos

Consumirlos recién hechos garantiza disfrutar de la textura crujiente del exterior, aunque aguantan perfectamente un par de días guardados en un recipiente hermético dentro de la nevera debido al relleno húmedo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 25 unidades aproximadamente

Información nutricional: 95 kcal por unidad rellena de crema

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Postre o merienda festiva