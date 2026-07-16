Bulgaria da una lección a España: la sopa fría de pepino que llega para desbancar al gazpacho y se hace en 5 minutos

Una receta sencilla, denominada 'tarator', que integra pepino, yogur y hierbas frescas para combatir las altas temperaturas del verano

Con la llegada del calor, las sopas frías se han convertido en una de las mejores opciones para comer rápidamente y mantenerse hidratado. Por eso, el gazpacho continúa siendo uno de los protagonistas de la cocina veraniega, aunque son numerosas las personas que han descubierto el tarator, una sopa tradicional de Bulgaria que destaca por su frescura, sencillez y rapidez de su preparación. Este plato combina pepino, yogur, ajo, eneldo, menta y nueces, proporcionando un resultado cremoso y ligero para los días de altas temperaturas. Además, no requiere ningún tipo de cocción y está lista en pocos minutos.

¿Qué es el ‘tarator’?

El tarator es una sopa fría elaborada con yogur natural y pepino, dos ingredientes muy refrescantes. Además, la mezcla se combina con agua muy fría, ajo, hierbas aromáticas como eneldo o menta y un chorrito de aceite de oliva. A su vez, existen algunas versiones que introducen también nueces picadas que dan un toque crujiente al plato. Una sopa similar al tztatziki griego, pero con una textura más ligera porque el yogur se diluye con agua para conseguir una sopa que se sirve muy fría.

Una receta clave para verano

El reconocimiento que ha conseguido el tarator se debe a la combinación de ingredientes hidratantes y nutritivos. El pepino posee más de un 90% de agua, mientras que el yogur aporta proteínas y una textura cremosa, pero no pesada. Además, el ajo y las hierbas frescas proporcionan aroma y sabor, convirtiendo esta sopa en una alternativa saludable y sencilla para comidas o cenas.

La elaboración

La receta tradicional se compone de los siguientes pasos:

Rallar o cortar un pepino en dados pequeños. Mezclarlo con yogur natural o griego. Añadir agua muy fría hasta conseguir una textura ligera. Incorporar ajo picado, eneldo fresco, hojas de menta y una pizca de sal. Echar un chorrito de aceite de oliva, zumo de limón y nueces troceadas.

Las recomendaciones de los expertos sugieren que se debe servir recién hecho o después de meterlo unos minutos en el frigorífico. Además, hay gente que echa a este plato cubitos de hielo para potenciar su frescor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Verona | nutricionista y chef (@martamchef6)

La gran alternativa al gazpacho

El gazpacho es uno de los platos más consumidos durante el verano en España, aunque el tarator empieza a ganar protagonismo entre quienes buscan nuevas recetas internacionales fáciles de preparar. Por lo tanto, su equilibrio entre frescura, cremosidad y facilidad de preparación lo convierte en la mejor opción para aquellas personas que quieren variar de menú sin renunciar a una alimentación refrescante y saludable.