La bebida de sangría con higo y manzana asados es muy exótica. La tradición de consumir sangría es muy española. No obstante, en 1788, el misionero español Esteban Torres escribió en sus memorias que esta bebida la inventaron los ingleses para consumirla durante las largas travesías por mar. Se dice que los marineros rebajaban el vino con agua o zumo de frutas para no marearse. En todo caso esta preparación que surge de la reducción del vino tinto se ha redimensionado, gracias a los chefs franceses quienes realizaron novedosas versiones de la sangría tradicional, incorporando frutas exóticas como el higo. La receta que presentamos utiliza un refresco de pomelo, pero si no lo encontramos en el mercado siempre podemos usar zumo de pomelo, o bien un refresco de naranja.

Esta bebida de sangría con higo y manzana asados tiene sus detalles. En efecto, no se trata de mezclar todos los ingredientes en un bol, poner a enfriar y servir. Para elaborar esta sangría hay que seguir algunas sugerencias muy importantes, como colocar el vino pegado al borde de las copas para obtener una mezcla donde los líquidos se mantengan separados. Este es el secreto para preparar esta especial sangría.

Este tipo de bebidas además de espirituosa es saludable. Siempre conviene recordar que el consumo de vino tinto contribuye a prevenir las enfermedades cardíacas. También ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre y a perder peso. La uva es una fruta que contiene grandes dosis de antioxidantes, por lo tanto, su consumo regular protege la piel contra los efectos de los rayos ultravioleta previniendo el cáncer de piel. ¡A continuación te enseñamos cómo preparar esta bebida… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes: