Así se prepara ‘La Rosita’, el cóctel con vino y frambuesas más rico y fácil de preparar que vas a probar

El cóctel con vino y frambuesas más rico y fácil de preparar que hayas probado nunca lo puedes hacer en casa siempre que quieras. Nos hemos acostumbrado a disfrutar de unos días en casa en los que descubrimos una serie de detalles que pueden ser claves. Con el tiempo que podemos invertir de forma indefinida, pero también con la mirada puesta a un ahorro que en estos tiempos que vivimos pueden ser esenciales.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirnos en auténticos profesionales a la hora de cocinar y también de preparar deliciosas bebidas que pueden acabar siendo las que mejor se adaptarán a este día a día. Podremos sumergirnos de lleno en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Con nombre propio y unos ingredientes que nos apasionarán, nada mejor que mezclar estas bebidas y un toque frutal en un cóctel que tiene un nombre propio.

Más rico y fácil de preparar que vas a probar

Vas a probar un cóctel rico y fácil de preparar que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en unos días en los que necesitamos disfrutar del tiempo libre. Será el momento de poner en práctica determinados detalles que pueden acabar siendo esenciales.

Un giro radical en la mezcla de ingredientes en la cocina, pero también en la coctelera. No sólo podemos descubrir lo mejor de unas comidas tradicionales que pueden acabar siendo esenciales, sino que también, vamos a descubrir un plus de buenas sensaciones.

Es hora de poner en práctica determinados detalles que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial. Llega un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Este tipo mezclas que nos aportan, no sólo recetas, sino también deliciosos cócteles que son una oportunidad sin precedentes de descubrir estos sabores que algo tan esencial, como un buen vino nos puede dar. Si te gusta este vino de origen nacional, no lo dudes, en este cóctel te quedará de vicio.

Este cóctel se llama Rosita y está de vicio

El vermuth es un vino dulce que puede convertirse en el mejor aliado de un cóctel de esos que nos invita a disfrutar de una buena comida o de cerrar una tarde de esas que terminan con una puesta de sol desde la terraza. Si te gustan los cócteles, te proponemos un buen básico que está de moda y queda de vicio.

Ingredientes:

1 oz de Campari

5 oz de Cizano Vermouth Rosso

5 oz de Cizano Vermouth Extra Dry

5 oz de Tequila Espolón Reposado

1 dash de Bitter Aromático

Cáscara de limón

Elaboración:

Mezcla los ingredientes en un vaso mezclador con hielo. Cuela sobre hielo fresco en un vaso corto. Decora con una cáscara de limón.

Los expertos de The bar nos explican que: «La Rosita es una bebida que desdibuja fronteras, al unir la vibrante esencia de México con el máximo refinamiento italiano. Se trata, en realidad, de una variación del Negroni, sustituyendo la tradicional ginebra por tequila. Nacido en los años 70, es una opción poco común y llena de matices: dulce, amarga, vibrante, sutil… perfecta para quienes se atreven a probar lo inesperado».

Podemos aprovechar esta coctelera y comparar esta receta con un buen Negroni que puede ser una buena opción para nuestro día a día. Los podemos comparar y decidir el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

El Negroni a diferencia de otros cócteles cuyo origen se desconoce sabemos cuando se creó. Está documentado en el libro Sulle Tracce del Conte: La Vera Storia del Cóctel Negroni escrito por Lucca Picchi que fue jefe de camareros del Caffe Rivoire en Florencia. El cóctel se creó en 1919 según Lucca en el Bar Casoni de Florencia. Fue gracias al Conde Camillo Negroni que pidió un vermut con Campary un toque de ginebra. El camarero llamado Forsco Scarselli añadió ginebra a partes iguales que los otros licores y un trocito de corteza de naranja, para adornar. El combinado tuvo éxito y el conde decidió volcarse en el negocio de la destilación de licores. Fundó su destilería en Treviso y elaboró una versión del Negroni que se llamó ‘Antico Negroni’. En realidad luego se descubrió que quizás sí fue un miembro de la familia Negroni quien creó esta bebida pero existe la duda de si fue ‘Camillo Negroni’.

Ingredientes:

30 ml de ginebra

30 ml de Campari

Vermú rojo también 30 ml

Un trocito de piel de naranja

Hielos

Preparación: