El truco infalible del chef José Andrés para que el pulpo quede tierno y sabroso

El pulpo puede quedar más tierno y sabroso siguiendo el truco infalible del chef José Andrés, uno de los máximos expertos en el mundo. Este cocinero que ha llevado la cocina española a uno de los países más exigentes del mundo no duda en darnos algunas novedades especiales que deberemos empezar a prepararnos para descubrir lo mejor de un tipo de alimento esencial en nuestra cocina. El pulpo es una fuente de proteína que debemos incorporar ya mismo en nuestras recetas más habituales.

Deberemos empezar a ver llegar a ellas un alimento que un chef profesional como el mismísimo José Andrés se encarga de hacernos disfrutar, en especial, cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante. El miedo a cocinar determinados alimentos puede quedarse en nada, en especial, si descubrimos los trucos más auténticos para crear un pulpo de esos que dejan a media mesa en busca de más. Si estás pensando en cómo conseguir el mejor pulpo para Navidad, tierno y sabroso, este truco te interesa, es fácil de aplicar y te servirá para cocinar esta delicia que procede directamente de nuestros mares.

El pulpo te quedará siempre tierno y sabroso

El alimento con más proteína y menos grasa, ese que se ha convertido en una moda realmente necesaria con la ayuda de una serie de ingredientes que sin duda alguna podremos poner en práctica. Ahora más que nunca, necesitamos crear un buen plato para deleitarnos en casa.

La cocina se convierte en una afición que debemos empezar a aplicar en estos días en los que debemos conseguir un plato de 10 en casa, nada mejor que servirse de los cocineros profesionales que han triunfado en medio mundo. El Chef José Andrés ha llevado el pulpo a otro nivel.

Necesitamos descubrir lo mejor de un tipo de alimento que, sin duda alguna, acabará siendo el mejor aliado de una combinación de ingredientes esenciales y que, pueden acabar siendo claves. Por lo que, tenemos que poner en práctica este truco si queremos deleitarnos con estos tipos de alimentos esenciales.

Una mezcla de sabores que, sin duda alguna, puede convertirse en la excusa perfecta para probar un pulso que impresiona y enamora al primer bocado. Este truco nos ayudará a que quede super tierno, no tenemos excusa para no comerlo.

Este es el truco del chef José Andrés

Este chef añade una hoja de laurel a un agua en la que cocina, pero primero asusta al pulpo, lo mete y saca en agua hirviendo hasta tres veces, para después hervirlo durante unos 30 o 40 minutos. Como todo en esta vida, es cuestión de saber las dimensiones del pulpo, para poder cocinarlo mucho mejor en un abrir y cerrar de ojos.

No hay que tener prisa en la cocina, es un arte que necesita su tiempo, aunque en estos tiempos hemos descubierto la olla express un elemento con el que tendremos el pulpo preparado en la mitad de los minutos. Es una buena opción si necesitamos esta base lista.

El pulpo puede estar perfecto con unas simples patatas cocidas en el mismo caldo y con un punto de pimiento para darle el color y el sabor que combina a la perfección con este rey del mar. Un alimento que a partir de ahora puedes cocinar fácilmente. Te proponemos una receta sencilla que seguro que te sacará de más de un apuro en estas celebraciones.

Ingredientes:

1 pulpo de aproximadamente 1 kg

2 cucharadas de sal gruesa

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal gruesa

Elaboración: