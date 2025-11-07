Tiempo de cocción de la coliflor en olla express: guía rápida

La coliflor es una de esas verduras que despiertan sentimientos encontrados. Hay quienes la adoran por su sabor suave y su versatilidad, y quienes la evitan por su aroma intenso al cocinarla. Sin embargo, con el punto justo de cocción y un par de trucos sencillos, puede convertirse en un ingrediente delicioso, lleno de posibilidades. Prepararla en olla exprés es una forma práctica y rápida de disfrutarla sin complicaciones: se cocina en pocos minutos, conserva mejor sus nutrientes y suelta menos olor que cuando se hierve de manera tradicional.

El secreto está en controlar el tiempo de cocción. La olla a presión acelera el proceso, y bastan unos minutos de más para que la coliflor pase de tierna a demasiado blanda. Por eso, antes de empezar, conviene tener todo preparado.

Modo de preparación

Primero se limpia y se trocea la coliflor. Se retiran las hojas y se separa en ramilletes medianos. Un truco de siempre: si quieres reducir el olor característico que desprende, puedes añadir al agua un chorrito de leche o vinagre blanco. No altera el sabor, pero ayuda a suavizar el aroma durante la cocción. Además, es importante no llenar demasiado la olla; la presión se mantiene mejor si no se sobrecarga.

Coloca los ramilletes en la olla con unos dos dedos de agua, añade una pizca de sal y ciérrala bien. En cuanto la válvula empiece a liberar vapor, baja un poco el fuego para mantener la presión constante. A partir de ese momento, el tiempo comienza a contar.

El punto ideal de cocción dependerá de cómo vayas a usar la coliflor:

Si la quieres firme, por ejemplo para saltearla o gratinarla más tarde, con 2 o 3 minutos será suficiente.

Para una textura tierna, perfecta para guarniciones o ensaladas templadas, bastarán 4 o 5 minutos.

Y si la vas a triturar para preparar una crema o una base de puré, puedes dejarla 6 minutos, pero sin pasarte, para que no se deshaga por completo.