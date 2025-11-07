Tiempo de cocción de la coliflor en olla express: guía rápida
Descubre cuánto tarda la coliflor en cocerse en olla express y consigue una textura perfecta en minutos.
La coliflor es una de esas verduras que despiertan sentimientos encontrados. Hay quienes la adoran por su sabor suave y su versatilidad, y quienes la evitan por su aroma intenso al cocinarla. Sin embargo, con el punto justo de cocción y un par de trucos sencillos, puede convertirse en un ingrediente delicioso, lleno de posibilidades. Prepararla en olla exprés es una forma práctica y rápida de disfrutarla sin complicaciones: se cocina en pocos minutos, conserva mejor sus nutrientes y suelta menos olor que cuando se hierve de manera tradicional.
El secreto está en controlar el tiempo de cocción. La olla a presión acelera el proceso, y bastan unos minutos de más para que la coliflor pase de tierna a demasiado blanda. Por eso, antes de empezar, conviene tener todo preparado.
Modo de preparación
Primero se limpia y se trocea la coliflor. Se retiran las hojas y se separa en ramilletes medianos. Un truco de siempre: si quieres reducir el olor característico que desprende, puedes añadir al agua un chorrito de leche o vinagre blanco. No altera el sabor, pero ayuda a suavizar el aroma durante la cocción. Además, es importante no llenar demasiado la olla; la presión se mantiene mejor si no se sobrecarga.
Coloca los ramilletes en la olla con unos dos dedos de agua, añade una pizca de sal y ciérrala bien. En cuanto la válvula empiece a liberar vapor, baja un poco el fuego para mantener la presión constante. A partir de ese momento, el tiempo comienza a contar.
El punto ideal de cocción dependerá de cómo vayas a usar la coliflor:
La salida del vapor
Cuando el tiempo haya pasado, retira la olla del fuego y deja que el vapor salga de forma natural. No la enfríes bajo el grifo, porque el cambio brusco de temperatura puede afectar la textura. Al abrirla, la coliflor debe verse de un tono blanco suave, con los ramilletes enteros y tiernos al pincharlos con un tenedor.
Ventajas
Usar la olla exprés tiene muchas ventajas: además de ahorrar tiempo, ayuda a preservar las vitaminas y minerales que suelen perderse con cocciones más largas. También realza su sabor, ya que el vapor concentrado cocina de forma más uniforme y sin exceso de agua.
Si quieres darle un toque especial, después de cocerla puedes saltearla con ajo y pimentón, gratinarla con un poco de bechamel o simplemente aderezarla con aceite de oliva y unas gotas de limón. Así, un ingrediente sencillo se convierte en un plato sabroso, saludable y lleno de color.