Tarta tres chocolates en Mambo: receta fácil, cremosa y sin horno

Hay postres que nunca parecen pasar de moda y la tarta tres chocolates es uno de ellos. Tiene algo especial. Quizá sea el contraste entre las tres capas, la textura tan suave que casi se funde en la boca o el hecho de que, pese a su aspecto elegante, resulta bastante sencilla de preparar. No hace falta encender el horno y eso siempre es un punto a favor, especialmente cuando llega el buen tiempo.

Si quieres más ideas, también puedes probar esta tarta tres chocolates con gelatina, una de las recetas más conocidas para conseguir un acabado impecable.

Ingredientes

La base se prepara con 200 gramos de galletas tipo María y 80 gramos de mantequilla derretida. Es una combinación clásica que aporta un contraste crujiente muy agradable frente al relleno cremoso.

Para las capas hacen falta 150 gramos de chocolate negro, otros 150 gramos de chocolate con leche y la misma cantidad de chocolate blanco. También necesitarás 750 mililitros de leche entera, 750 mililitros de nata para montar, tres sobres de cuajada y un poco de azúcar, aunque solo para las dos primeras capas, ya que el chocolate blanco suele aportar suficiente dulzor por sí solo.

Hay que elegir un buen chocolate. No hace falta recurrir a marcas exclusivas, pero sí utilizar uno con buen porcentaje de cacao y sabor equilibrado. Es uno de esos ingredientes donde realmente se nota la diferencia.

Cómo hacer tarta tres chocolates en Mambo paso a paso

Empieza triturando las galletas hasta obtener un polvo fino. Mézclalo con la mantequilla fundida y reparte la mezcla sobre la base de un molde desmontable. Presiona ligeramente con una cuchara o con el fondo de un vaso para que quede uniforme y guarda el molde en la nevera mientras preparas el relleno. La primera capa suele elaborarse con chocolate negro. Introduce en la jarra del Mambo el chocolate troceado junto con una parte de la nata, la leche, un sobre de cuajada y el azúcar correspondiente. Cocina hasta que el chocolate se funda por completo y obtengas una mezcla lisa, brillante y sin grumos. Vierte esa primera capa con cuidado sobre la base de galleta y deja que repose unos minutos. No necesita endurecerse del todo, aunque sí adquirir cierta firmeza para soportar el peso de la siguiente. Repite exactamente el mismo proceso con el chocolate con leche y, finalmente, con el chocolate blanco. Un pequeño truco muy utilizado consiste en dejar caer cada nueva mezcla sobre el reverso de una cuchara. Así el líquido pierde fuerza al caer y las capas permanecen perfectamente separadas. Cuando termines, solo queda refrigerar la tarta durante un mínimo de seis horas. Si puedes dejarla preparada de un día para otro, todavía mejor. La textura mejora y el corte resulta mucho más limpio.

Trucos para que salga perfecto

La paciencia es probablemente el ingrediente menos visible de esta receta, pero también uno de los más importantes. Saltarse los tiempos de reposo suele acabar en capas mezcladas y una presentación bastante menos vistosa.

Antes de añadir cada nueva mezcla conviene rayar suavemente la superficie con un tenedor. No hace falta insistir demasiado. Es suficiente para que las capas se adhieran entre sí sin despegarse al servir las porciones.

Otro detalle que suele marcar la diferencia es desmoldar la tarta únicamente cuando esté completamente fría. De esa manera conserva mejor la forma y los bordes quedan mucho más definidos.

Variantes de la receta

Aunque la receta clásica utiliza tres chocolates diferentes, admite bastantes adaptaciones. Hay quien sustituye el chocolate negro por uno con un porcentaje de cacao superior para conseguir un sabor más intenso.

No te pierdas esta tarta de la abuela con natillas, o si quieres algo más ligero esta tarta de yogur.

Con qué acompañar tarta tres chocolates

Queda muy bien con unas frambuesas, fresas o frutos rojos. Ese punto ligeramente ácido rompe la intensidad del chocolate y aporta un contraste muy agradable. Disfruta de este arroz con pollo de la abuela.

Cómo conservar tarta tres chocolates

Debe mantenerse siempre refrigerada, preferiblemente cubierta para evitar que absorba olores de otros alimentos. Así conserva intacto tanto el sabor como la textura.

Se mantiene en perfecto estado durante tres o cuatro días.

También admite congelación en porciones individuales. Solo hay que pasarla al frigorífico unas horas antes de consumirla para que recupere poco a poco toda su cremosidad.

Tiempo de preparación: 30 minutos (más 6 horas de refrigeración)

Porciones: 8-10 personas

Información nutricional: Aproximadamente 470 kcal por ración

Tipo de cocina: Repostería casera

Tipo de comida: Postre