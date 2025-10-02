Tacos de langosta con guacamole y salsa de cilantro

La langosta suele sonar a cena elegante, de esas que uno imagina en un restaurante caro, con copas de vino y manteles lujosos. Pero aquí la vamos a llevar a otro terreno: el de la comida relajada, esa que se disfruta con las manos y entre risas. Sí, hablo de unos tacos de langosta. Jugosos, frescos y acompañados de guacamole casero y una salsa de cilantro que levanta cualquier bocado.

Ingredientes (para 4 personas, unos 8 tacos)

Para la langosta:

2 colas de langosta (aprox. 400 g de carne limpia)

1 cucharada de mantequilla (15 g)

1 diente de ajo picado muy finito

Sal y pimienta al gusto

Jugo de medio limón

Para el guacamole:

2 aguacates maduros

½ cebolla morada pequeña

1 tomate rojo mediano, sin semillas

Jugo de un limón

Un puñadito de cilantro fresco

Sal

Para la salsa de cilantro:

1 taza de hojas de cilantro (bien apretaditas)

½ taza de yogur griego natural

1 diente de ajo pequeño

1 chile verde (opcional, si te gusta el picante)

2 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de medio limón

Sal

Para armar los tacos:

8 tortillas de maíz

Rabanitos en rodajas finas o un poco de col morada rallada

Gajitos de limón para acompañar

Preparación paso a paso

La langosta:

Pon una olla con agua y sal a hervir. Mete las colas unos 5 minutos, lo justo para que la carne se ponga firme y blanca. Déjalas enfriar un poco, saca la carne y córtala en cubos.

En un sartén, derrite la mantequilla con el ajo, añade la langosta, sal, pimienta y, justo al final, un chorrito de limón. Son apenas dos minutos de salteado, lo suficiente para que tome sabor. El guacamole:

Machaca los aguacates en un tazón. No lo dejes demasiado fino, se agradece que queden trocitos. Agrega la cebolla y el tomate bien picados, el cilantro, jugo de limón y sal. Mézclalo rápido y pruébalo: si pide más limón o sal, ajústalo sin miedo. La salsa de cilantro:

Bate bien el cilantro con el yogur, el ajo, el chile (si lo usas), el aceite, el jugo de limón y sal. Debe quedar una crema verde, fresca y algo ácida. Las tortillas:

Caliéntalas en una sartén seca, apenas unos segundos por lado. El calor las vuelve flexibles y saca todo su aroma. Armar los tacos:

Pon una base de guacamole, encima los trozos de langosta y un buen chorrito de salsa de cilantro. Decora con rabanitos o col rallada. Acompaña con limón y ¡a la mesa!

Tips personales

Si no encuentras langosta fresca, las colas congeladas funcionan bien.

No te limites con la salsa : si sobra, queda espectacular con pollo, pescado o incluso como dip.

: si sobra, queda espectacular con pollo, pescado o incluso como dip. Un truco: sirve los tacos en una tabla grande en el centro de la mesa, y que cada quien los monte a su gusto. Da un aire más festivo.

Calorías aproximadas (receta completa, 8 tacos)

Langosta (400 g): 380 kcal

Mantequilla: 108 kcal

Aguacates: 480 kcal

Verduras para guacamole: 50 kcal

Yogur griego: 59 kcal

Aceite de oliva: 180 kcal

Tortillas (200 g): 480 kcal

Rabanitos/col: 15 kcal

Total: ~1,762 kcal por la receta entera.

Cada taco ronda las 220 kcal.

Con todo y lo sofisticado de la langosta, estos tacos tienen ese encanto de la comida que se disfruta con las manos, que chorrea un poco de salsa y te hace pedir otra servilleta. Son una mezcla entre lo festivo y lo casero, ideales para sorprender a tus invitados… o para darte un gusto especial cualquier fin de semana.