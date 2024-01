Soy experta en recetas con freidora de aire y te traigo los pasos para hacer una pizza rápida y rica

La pizza rápida y rica la empecé a cocinar cuando me compré mi freidora de aire, como experta en este electrodoméstico, no he dejado de cocinarlas desde que descubrí como prepararlas. La freidora de aire es uno de esos elementos que desde que llegó a la cocina, ya nunca más vuelves a cocinar determinados platos de la misma forma. Si bien hay algunas recetas que tienen cierta polémica, saber si quedan igual o no, unas simples patatas fritas o ser capaz de cocinar unas croquetas sin apenas aceite es importante, pero lo será aún más, preparar una pizza en un tiempo récord.

Las recetas en freidora de aire son distintas

La freidora de aire supone un antes y un después en la mayoría de las recetas. Si has comprado este electrodoméstico o te lo han traído los Reyes Magos, seguro que has empezado a saber un poco más sobre el funcionamiento de este. Los motivos para que llegue a cualquier cocina son varios, aunque hoy en día ya nadie duda de su eficacia o utilidad.

No se necesita ser una familia consumidora de patatas fritas en cada comida para optar por una freidora de aire. Te gusten o no los fritos, debes tener en cuenta que con esta herramienta vas a poder cocinar prácticamente de todo de una forma asombrosa. Pudiendo no solo centrarte en un solo plato o forma de cocción.

Se trata de un electrodoméstico que nos hace ganar en salud. El principal motivo para dar el paso hacia una freidora de aire es el hecho de que no cocinaremos con tantos fritos. El exceso de fritos en la dieta puede causar más de un problema de salud, empezando por la obesidad y terminando en un sistema que puede cambiarlo todo por completo.

Usaremos menos aceite de oliva. Además de ganar en salud, ahorramos una buena cantidad de dinero. Teniendo en cuenta que la lista de la compra cada vez sube más, saber que con un electrodoméstico que tiene un coste tan bajo, no gastaremos tanto aceite en la cocina, puede ser la excusa perfecta para hacernos con él.

Cuando descubras por qué es importante cocinar esta pizza rápida con tu freidora de aire quizás te sorprendas y acabes apostando directamente por hacerlas con freidora de aire.

Los pasos para hacer una pizza rápida y rica

A la hora de hacer una pizza rápida y rica más allá de los ingredientes que dependen en gran medida de los gustos de cada persona, está el tipo de cocción que le vamos a dar a esta receta. Tan importante son unos como los otros, si lo que deseamos es comer bien y en un tiempo récord, pero también rascarnos menos el bolsillo.

La freidora de aire calienta de forma uniforme y rápida, eso quiere decir que en un tiempo de récord tendremos la pizza lista. Se tarda unos 10 minutos, menos de la mitad de lo que tardamos a hacer la misma pizza en un horno, con la cual, ya no solo es cuestión de tiempo.

También vamos a ahorrar luz ya que no gasta lo mismo un electrodoméstico que está en pleno funcionamiento 10 minutos que 20. El tiempo y el dinero van de la mano, especialmente en estos días en los que todo suma. Si queremos que nuestra pizza quede deliciosa y no nos suponga una manera de perder dinero cocinando, es esta.

De hecho, muchas freidoras de aire ya incorporan un botón específico para cocinar la pizza a la perfección. Poniendo su sistema a funcionar a la temperatura adecuada y cocinando una pizza que parecerá salida de un restaurante del centro de Roma. Dependiendo del tipo de freidora de aire que tengas será sencillísimo cocinar una pizza que quizás acabes comprando en un supermercado o tengas congelada.

Lo ideal siempre es hacerla desde cero, teniendo en cuenta que podemos adaptar la masa y los ingredientes a nuestros gustos. Debemos tener cuidado con el queso, colocar la pizza en una fuente apta para este electrodoméstico o preparar un papel de horno que sea capaz de forrar la bandeja. Este ingrediente es difícil de limpiar y de hacer desaparecer del interior de la freidora de aire en caso de producirse cualquier accidente.

Dependiendo de tu freidora de aire, solo necesitas forrar bien la bandeja con papel de horno y programarla a unos 180º si quieres que te quede crujiente y bien cocinada por dentro, teniendo en cuenta que la mayoría de las pizzas tienen una masa que es muy finita, por lo que no necesitará mucho tiempo ni temperatura para estar perfecta.

A partir de ahora seguro que te animas a las noches de pizza en freidora de aire, te cambiará la vida y el bolsillo cocinarlas de esta manera.