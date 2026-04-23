Sopa de gato receta tradicional fácil y casera paso a paso

Aunque tiene un nombre que nos puede parecer un poco raro, realmente la sopa de gato es una preparación tradicional, casera, llena de encanto y llena de sabor. Unos ingredientes sencillos, económicos, y una receta procedente de la cocina andaluza tradicional, concretamente de la gaditana de Cádiz.

Si eres de tomar sopa o recetas de cuchara en casa, no te pierdas la sopa de pan casera, la sopa de avena fácil o la clásica sopa de repollo casera. Al final, la idea que se persigue es la de aprovechar ingredientes básicos y sacarles el máximo partido.

Ingredientes básicos

4 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

100 ml de aceite de oliva virgen extra

150 g de pan del día anterior (mejor si es rústico)

1 litro de agua o caldo

Sal al gusto

Para un mayor aporte de proteínas, puedes agregar un huevo cocido o pasado por agua por persona, en su mismo cuenco de servir.

Modo de preparación

Vamos en primer lugar con el pan, que lo cortarás en tacos pequeños o bien en lonchas finos. No es preciso que sean cortes perfectos, pueden ser irregulares. Agrega aceite en una sartén y pon en ella los ajos un poco aplastados junto con una hora de laurel. Dóralos un poco sin dejar que se quemen. Añade el pimentón, pero poniendo el fuego al mínimo. El pimentón corre el riesgo de quemarse muy pronto. Lo ideal es echar y remover muy rápido. Echa caldo o agua caliente, ajusta el punto de sal. Como es lógico, siempre es mejor un buen caldo, por nutrientes y por sabor. Echa el pan cuando el caldo base para la sopa comience su hervor. Lo cocinaremos entre 10 y unos 15 minutos. La idea es que el pan va deshaciéndose y se forma una crema con una textura densa. Si has pensado añadir huevo, este sería el momento de hacerlo. O bien lo cascas directamente en el caldo hirviendo, o lo cueces aparte o lo escaldas. Otra idea es batir el huevo e ir añadiéndolo a la sopa lentamente a la vez que se remueve. Es interesante dejar reposar la sopa en caliente antes de servir.

Algunos consejos interesantes

El pan que eches a la sopa debe estar duro de días anteriores. Si añades pan tierno, se va a deshacer en seguida

de días anteriores. Si añades pan tierno, se va a deshacer en seguida El aceite de oliva debería ser virgen extra, es decir, la máxima calidad.

Como guarnición en la sopa puedes probar a echar jamón o bacón en dados o lascas, incluso un poco de pollo frito o de chorizo en trocitos.

puedes probar a echar jamón o bacón en dados o lascas, incluso un poco de pollo frito o de chorizo en trocitos. No olvides de probar bien la sopa antes de servirla.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (aproximada por ración):

Calorías: 320 kcal

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 30 g

Proteínas: 8 g

Tipo de cocina: Española tradicional (andaluza)

Tipo de comida: Primer plato / plato reconfortante

Un plato que tiene historia

Esta sopa en la antigüedad, en las cocinas humildes donde se aprovechaba el pan, era un recurso económico pero también la idea de un plato caliente y lleno de nutrientes.