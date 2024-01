Esta sopa fría de kiwi y pepino con menta fresca puede parecer una extraña mezcla de ingredientes para ensaladas, postres y preparación de cócteles, pero el resultado es una sopa refrescante, saludable y deliciosa. Aunque se trata de una preparación que parece muy veraniega, puede ser una excelente opción en cualquier momento del año, si no se desea cocinar y al mismo tiempo se quiere comer algo rico. Es también un plato ideal para quienes dedican un día de la semana o del mes a solo consumir frutas.

El kiwi es una fruta de origen chino con una larga historia que ha hecho creer que se trata de una fruta neozelandesa, y no sería raro que las frutas que se utilicen en esta receta provengan de árboles sembrados en Asturias. Es una fruta rica en vitaminas antioxidantes C y E (contiene más vitamina C que la naranja); tiene también ácido fólico, fibra, y aunque es dulce, tiene un bajo nivel de glucosa, y es rica en minerales como calcio y potasio.

La menta contiene mentol, omega 3, minerales como potasio, hierro, calcio, magnesio y cobre, y vitaminas A y C. Se le atribuyen propiedades antisépticas, antibacterianas, descongestionantes y analgésicas. En cuanto al pepino, se trata de una fruta originaria de la India, donde se cultiva desde hace más de 3.000 años, que se ha convertido en un ingrediente cotidiano y muy versátil, hasta el punto de ser parte de ensaladas, salsas, cremas y productos cosméticos para la piel. Es rico en vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y también en la absorción del hierro, y ayuda en la formación de glóbulos rojos, colágeno, dientes y huesos.

Ingredientes:

2 pepinos grandes

4 kiwis

1 ramillete de hojas de menta

1 bote de yogur natural

Sal

Pimienta

Cómo preparar la sopa fría de kiwi y pepino con menta fresca:

Lavar y cortar el pepino en trozos; cortar las hojas de menta finamente. Es importante que la menta esté bien fresca, y de esa forma conserve todo su aroma. Poner en el vaso de la licuadora los pepinos, la menta, el yogur, una pizca de sal y otra de menta. Licuar todo, pasar a un envase y guardar en la nevera un par de horas. Pelar los kiwis y cortarlos en cuartos. Sacar la crema de pepino de la nevera y agregar los trozos de kiwi.

Prepara esta deliciosa y exótica sopa fría de kiwi y pepino con menta fresca y disfruta de un plato donde confluyen texturas y sabores diferentes y hasta opuestos, como son lo dulce, lo salado y el toque ácido del kiwi y del yogur. Otra opción de esta receta es introducir todos los ingredientes en la licuadora y obtener así una sopa fría más cremosa.