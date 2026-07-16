Solomillo Strogonoff: la receta inspirada en Martín Berasategui paso a paso

Hay pocos platos que logren ese equilibrio casi imposible entre la sofisticación de un restaurante con estrellas y la calidez de una comida hecha en casa un domingo. El Strogonoff es uno de ellos. No estamos hablando de un simple guiso de carne con nata, sino de una arquitectura de sabores donde la técnica, como bien defendería un maestro como Martín Berasategui, lo es todo. La clave reside en la precisión: el corte de la carne, el punto de la cocción y esa emulsión que debe envolver el paladar sin saturarlo.

Para empezar, olvida la idea de cocinar con prisas. Este plato demanda atención. Si buscas una referencia técnica infalible, puedes consultar esta receta de Solomillo strogonoff, que te servirá de base sólida. Pero el secreto del toque «Berasategui» no está solo en la receta, sino en el respeto por el producto. El solomillo debe estar limpio de impurezas y cortado en tiras uniformes. Si te pasas un segundo en la sartén, la carne se volverá correosa; si te quedas corto, perderás esa reacción de Maillard necesaria para que el sabor explote.

Modo de preparación

Debes sellar la carne a fuego muy vivo, buscando ese dorado exterior que encierra los jugos. Luego retírala.

En ese mismo fondo, donde han quedado los restos caramelizados, es donde ocurre la magia. Rehoga los champiñones y la cebolla hasta que estén casi confitados. No tengas prisa. La paciencia aquí es un ingrediente más.

Si prefieres explorar otras técnicas con esta misma pieza, a veces un Solomillo de cerdo al horno puede darnos una alegría inmensa, aunque el Strogonoff, con su salsa untuosa, juega en otra liga de texturas.

Una vez que los vegetales están en su punto, desglasa con un buen chorro de brandy o coñac. Deja que el alcohol evapore y que el fondo de la sartén se recupere. Es momento de introducir la mostaza, preferiblemente una antigua con grano, y la crema agria.

Aquí es donde muchos fallan: la salsa no debe hervir violentamente, debe apenas burbujear Integra la carne de nuevo solo al final, lo justo para que se temple.

Otras ideas

Si alguna vez te apetece cambiar de registro y buscar un sabor más tradicional, alejado de las influencias rusas, siempre puedes recurrir a un buen Solomillo en salsa de la abuela. Es otro tipo de elegancia, mucho más terrenal y ligado a nuestra despensa. Pero hoy estamos con el Strogonoff, un plato que pide a gritos un acompañamiento a la altura: un arroz pilaf suelto o unas patatas paja hechas al momento, bien crujientes, que aporten ese contraste necesario frente a la cremosidad del guiso.

La cocina es, al final, una cuestión de criterio. Berasategui siempre insiste en que el éxito empieza en la compra. Si la carne no es buena, no hay técnica que lo arregle. Si la nata es de mala calidad, el plato resultará pesado. Cuida el origen, vigila el fuego y no tengas miedo de probar la salsa antes de servirla.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos en total (contando limpieza y cocción).

Porciones: 4 personas.

Información nutricional: Aproximadamente 580 kcal por ración (dependiendo del porcentaje de grasa de la crema utilizada).

Tipo de cocina: Fusión europea / Alta cocina casera.

Tipo de comida: Plato principal de carne.

La verdadera grandeza de este Strogonoff radica en su sencillez aparente. Es un plato que engaña: parece fácil, pero exige una disciplina técnica que, una vez dominada, te permite sentarte a la mesa con la satisfacción de haber hecho algo grande con muy pocos elementos. Sirve inmediatamente, preferiblemente en platos calientes, y disfruta del contraste.