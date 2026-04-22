Recetas de ñoquis caseros fáciles con salsas deliciosas paso a paso

Los ñoquis tienen algo especial. No son pasta al uso, pero tampoco se quedan lejos. Son suaves, un poco más densos, y cuando están bien hechos… se deshacen casi en la boca. Y lo mejor: hacerlos en casa es más fácil de lo que parece.

No necesitas maquinaria rara ni técnicas complicadas. Solo un poco de paciencia y buenos ingredientes.

Qué son los ñoquis y por qué hacerlos caseros

Se tata de un plato italiano que se elabora en su versión básica con harina, huevo y patata. Cuando los haces en casa, controlas la textura. Puedes dejarlos más ligeros, más firmes, más pequeños… como te gusten. Y además, el sabor cambia bastante respecto a los industriales.

Receta básica de ñoquis caseros

Ingredientes

500 g de patatas

150–200 g de harina

1 huevo

Sal

Preparación paso a paso

Empieza cociendo las patatas con piel. Esto ayuda a que no absorban demasiada agua. Cuando estén listas, pélalas en caliente (con cuidado) y aplástalas hasta hacer un puré fino. Sin grumos. Deja que se enfríen un poco. Añade el huevo y mezcla. Después, incorpora la harina poco a poco hasta formar una masa suave. No la trabajes demasiado o quedarán duros. Divide la masa en porciones y forma cilindros largos. Luego corta pequeños trozos. Si quieres darles forma clásica, pásalos por un tenedor. Si no, puedes dejarlos tal cual. Hiérvelos en agua con sal. Cuando suban a la superficie, están listos.

Salsa de tomate casera (la clásica que nunca falla)

Una de las combinaciones más típicas.

Ingredientes

400 g de tomate triturado

1 diente de ajo

Aceite de oliva

Sal

Preparación

Sofríe el ajo en aceite. Añade el tomate y cocina a fuego medio unos 15 minutos. Sal al gusto. Mezcla los ñoquis con la salsa y listo.

Ñoquis con salsa de queso (más cremosos)

Ingredientes

200 ml de nata para cocinar

100 g de queso (puede ser mezcla)

Sal y pimienta

Preparación

Calienta la nata en una sartén. Añade el queso poco a poco y remueve hasta que se funda. Salpimentar y mezclar con los ñoquis recién hechos. Quedan cremosos, intensos. De esos platos que llenan.

Trucos para que los ñoquis salgan bien

Aquí hay algunos detalles importantes.

Primero: la patata. Mejor usar una variedad harinosa . Y no añadir demasiada harina, o perderán suavidad.

. Y no añadir demasiada harina, o perderán suavidad. Otro punto: no trabajar demasiado la masa . Cuanto más la manipules, más duros quedarán.

. Cuanto más la manipules, más duros quedarán. Y la cocción… rápida. En cuanto flotan, fuera.

Ideas para variar

Los ñoquis admiten muchas combinaciones.

Puedes hacerlos con espinacas, calabaza o incluso ricotta en lugar de patata. También puedes jugar con las salsas: pesto, boloñesa, verduras salteadas… Una opción interesante: dorarlos en sartén después de cocerlos. Quedan crujientes por fuera y suaves por dentro.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40–50 minutos

Porciones: 2–3 personas

Información nutricional (aprox. por ración):

Calorías: entre 400 y 550 kcal

Tipo de cocina: Italiana

Tipo de comida: Plato principal

Una receta que merece la pena probar.

Los ñoquis caseros tienen ese punto especial que no se consigue con los de paquete.

Al final, eso es siempre lo divertido de cocinar.