Recetas con arroz basmati: platos fáciles y sabrosos para cualquier ocasión
Prepara recetas con arroz basmati fáciles y sabrosas para acompañamientos, currys y platos completos.
Arroz basmati con verduras oriental
Arroz basmati con curry de boniato
Arroz basmati con setas
El arroz basmati tiene ese punto especial que hace que cualquier receta parezca un poco más interesante. Su aroma suave, la textura ligera y lo bien que absorbe los sabores lo convierten en un ingrediente muy práctico para el día a día. Además, combina con casi todo. Desde verduras salteadas hasta pollo, pescado o platos con especias.
Otra de sus ventajas es que resulta muy fácil de cocinar cuando le coges el truco. Los granos quedan sueltos, nada pesados, y eso hace que funcione genial tanto en recetas calientes como en ensaladas frías o salteados rápidos.
Si buscas ideas sencillas para variar un poco las comidas de siempre, estas recetas con arroz basmati pueden darte bastante juego en la cocina.
Cómo cocinar arroz basmati correctamente
Antes de ponerte con cualquier receta, hay un detalle pequeño que marca bastante la diferencia: lavar bien el arroz antes de cocinarlo. Basta con enjuagarlo varias veces bajo el grifo hasta que el agua salga más clara. Así eliminas parte del almidón y consigues que los granos queden mucho más sueltos.
Después toca controlar el agua y el tiempo. Lo habitual suele ser usar dos partes de agua por cada parte de arroz, aunque algunas marcas cambian un poco las proporciones.
También conviene evitar removerlo continuamente mientras se cocina. Si lo haces demasiado, el arroz acabará soltando almidón y perderá parte de esa textura ligera tan característica.
En unos 10 o 12 minutos normalmente estará listo. Luego solo hace falta dejarlo reposar un par de minutos antes de servir.
Arroz basmati con pollo y verduras
Esta receta es de las más prácticas para cualquier comida rápida entre semana. El arroz basmati combina especialmente bien con pollo porque absorbe muy bien las especias y el sabor de los jugos.
Consejos para que el arroz quede siempre suelto
Aunque el arroz basmati es bastante fácil de preparar, hay pequeños detalles que ayudan muchísimo. Uno de los más importantes es no pasarse con el tiempo de cocción.
No hay buen arroz sin un rato de reposo. Parece poca cosa, pero ayuda a que termine de absorber la humedad y quede todavía más suelto.
Y si sobra arroz, mejor guardarlo en un recipiente hermético dentro de la nevera. Al día siguiente queda perfecto para preparar salteados rápidos o ensaladas.
Con una cocción sencilla y pocos ingredientes puedes sacar muchísimo partido a un arroz que siempre acaba dando más juego del que parece a simple vista.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: aproximadamente 1.150 kcal totales
Tipo de cocina: Internacional / Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal / Guarnición