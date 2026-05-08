Recetas de arroz

Recetas con arroz basmati: platos fáciles y sabrosos para cualquier ocasión

Arroz basmati
Recetas con arroz basmati.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Prepara recetas con arroz basmati fáciles y sabrosas para acompañamientos, currys y platos completos.

Arroz basmati con verduras oriental

Arroz basmati con curry de boniato

Arroz basmati con setas

El arroz basmati tiene ese punto especial que hace que cualquier receta parezca un poco más interesante. Su aroma suave, la textura ligera y lo bien que absorbe los sabores lo convierten en un ingrediente muy práctico para el día a día. Además, combina con casi todo. Desde verduras salteadas hasta pollo, pescado o platos con especias.

Otra de sus ventajas es que resulta muy fácil de cocinar cuando le coges el truco. Los granos quedan sueltos, nada pesados, y eso hace que funcione genial tanto en recetas calientes como en ensaladas frías o salteados rápidos.

Si buscas ideas sencillas para variar un poco las comidas de siempre, estas recetas con arroz basmati pueden darte bastante juego en la cocina.

Cómo cocinar arroz basmati correctamente

Antes de ponerte con cualquier receta, hay un detalle pequeño que marca bastante la diferencia: lavar bien el arroz antes de cocinarlo. Basta con enjuagarlo varias veces bajo el grifo hasta que el agua salga más clara. Así eliminas parte del almidón y consigues que los granos queden mucho más sueltos.Arroz basmati

Después toca controlar el agua y el tiempo. Lo habitual suele ser usar dos partes de agua por cada parte de arroz, aunque algunas marcas cambian un poco las proporciones.

También conviene evitar removerlo continuamente mientras se cocina. Si lo haces demasiado, el arroz acabará soltando almidón y perderá parte de esa textura ligera tan característica.

En unos 10 o 12 minutos normalmente estará listo. Luego solo hace falta dejarlo reposar un par de minutos antes de servir.

Arroz basmati con pollo y verduras

Esta receta es de las más prácticas para cualquier comida rápida entre semana. El arroz basmati combina especialmente bien con pollo porque absorbe muy bien las especias y el sabor de los jugos.

  • Otra opción muy socorrida es preparar un salteado rápido tipo wok. Es ideal para aprovechar verduras sueltas o arroz cocido del día anterior.
  • Primero saltea las verduras a fuego fuerte. Brócoli, cebolla, zanahoria, calabacín o champiñones funcionan especialmente bien.
  • Echa después el arroz basmati, un poco de salsa de soja y de jengibre. También puedes añadir gambas, huevo revuelto o pollo en trozos.
  • >

    Consejos para que el arroz quede siempre suelto

    Aunque el arroz basmati es bastante fácil de preparar, hay pequeños detalles que ayudan muchísimo. Uno de los más importantes es no pasarse con el tiempo de cocción.

    No hay buen arroz sin un rato de reposo. Parece poca cosa, pero ayuda a que termine de absorber la humedad y quede todavía más suelto.

    Y si sobra arroz, mejor guardarlo en un recipiente hermético dentro de la nevera. Al día siguiente queda perfecto para preparar salteados rápidos o ensaladas.

    Con una cocción sencilla y pocos ingredientes puedes sacar muchísimo partido a un arroz que siempre acaba dando más juego del que parece a simple vista.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 35 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional: aproximadamente 1.150 kcal totales
    Tipo de cocina: Internacional / Mediterránea
    Tipo de comida: Plato principal / Guarnición

    • Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas