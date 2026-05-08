Recetas con arroz basmati: platos fáciles y sabrosos para cualquier ocasión

El arroz basmati tiene ese punto especial que hace que cualquier receta parezca un poco más interesante. Su aroma suave, la textura ligera y lo bien que absorbe los sabores lo convierten en un ingrediente muy práctico para el día a día. Además, combina con casi todo. Desde verduras salteadas hasta pollo, pescado o platos con especias.

Otra de sus ventajas es que resulta muy fácil de cocinar cuando le coges el truco. Los granos quedan sueltos, nada pesados, y eso hace que funcione genial tanto en recetas calientes como en ensaladas frías o salteados rápidos.

Si buscas ideas sencillas para variar un poco las comidas de siempre, estas recetas con arroz basmati pueden darte bastante juego en la cocina.

Cómo cocinar arroz basmati correctamente

Antes de ponerte con cualquier receta, hay un detalle pequeño que marca bastante la diferencia: lavar bien el arroz antes de cocinarlo. Basta con enjuagarlo varias veces bajo el grifo hasta que el agua salga más clara. Así eliminas parte del almidón y consigues que los granos queden mucho más sueltos.

Después toca controlar el agua y el tiempo. Lo habitual suele ser usar dos partes de agua por cada parte de arroz, aunque algunas marcas cambian un poco las proporciones.

También conviene evitar removerlo continuamente mientras se cocina. Si lo haces demasiado, el arroz acabará soltando almidón y perderá parte de esa textura ligera tan característica.

En unos 10 o 12 minutos normalmente estará listo. Luego solo hace falta dejarlo reposar un par de minutos antes de servir.

Arroz basmati con pollo y verduras

Esta receta es de las más prácticas para cualquier comida rápida entre semana. El arroz basmati combina especialmente bien con pollo porque absorbe muy bien las especias y el sabor de los jugos.

Otra opción muy socorrida es preparar un salteado rápido tipo wok. Es ideal para aprovechar verduras sueltas o arroz cocido del día anterior.

Primero saltea las verduras a fuego fuerte. Brócoli, cebolla, zanahoria, calabacín o champiñones funcionan especialmente bien.

Echa después el arroz basmati, un poco de salsa de soja y de jengibre. También puedes añadir gambas, huevo revuelto o pollo en trozos.