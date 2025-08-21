Recetas con alcaparras: las 5 mejores propuestas saladas con un toque ácido

Hay ingredientes pequeños que tienen la capacidad de levantar cualquier plato. Las alcaparras son uno de ellos. Son diminutas, sí, pero en cuanto las pruebas entiendes por qué son tan queridas en la cocina mediterránea: ese golpe ácido y salado que despierta el paladar y convierte una receta normal en algo memorable. Basta con abrir un frasco y ya huele a mar, a sol y a comida casera.

Origen y características de las alcaparras

Las alcaparras son los capullos florales del arbusto Capparis spinosa, una planta que crece feliz en terrenos secos y pedregosos, típica de las costas mediterráneas. Se recolectan antes de abrirse y, para que aguanten, se conservan en sal o en vinagre.

Su sabor es inconfundible: ácido, salino, con un puntito amargo que equilibra muy bien los platos grasos o intensos. Por eso suelen aparecer junto a pescados, carnes blancas o salsas con tomate. Son como ese condimento secreto que nunca grita, pero siempre se nota.

Cómo limpiar y preparar alcaparras

No todas las alcaparras se usan igual, depende de cómo vengan envasadas:

En sal: conviene enjuagarlas bien bajo un chorro de agua fría. Si las notas muy fuertes, déjalas unos minutos en remojo para suavizarlas.

En vinagre o salmuera: normalmente basta con escurrirlas, aunque un enjuague rápido ayuda a quitar el exceso de acidez.

Una vez listas, lo mejor es añadirlas al final de la receta, justo antes de servir. Así mantienen su frescura y no pierden carácter.