Recetas fáciles

Recetas con alcaparras: las 5 mejores propuestas saladas con un toque ácido

Alcaparras
recetas con alcaparras.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Aprovecha las alcaparras en tus recetas: pequeñas pero intensas, ideales para dar sabor a cualquier plato.

Hinojo horneado con aceitunas y alcaparras

Crema de hierbas y alcaparras

Salsa de alcaparras

Hay ingredientes pequeños que tienen la capacidad de levantar cualquier plato. Las alcaparras son uno de ellos. Son diminutas, sí, pero en cuanto las pruebas entiendes por qué son tan queridas en la cocina mediterránea: ese golpe ácido y salado que despierta el paladar y convierte una receta normal en algo memorable. Basta con abrir un frasco y ya huele a mar, a sol y a comida casera.

Origen y características de las alcaparras

Las alcaparras son los capullos florales del arbusto Capparis spinosa, una planta que crece feliz en terrenos secos y pedregosos, típica de las costas mediterráneas. Se recolectan antes de abrirse y, para que aguanten, se conservan en sal o en vinagre.

Su sabor es inconfundible: ácido, salino, con un puntito amargo que equilibra muy bien los platos grasos o intensos. Por eso suelen aparecer junto a pescados, carnes blancas o salsas con tomate. Son como ese condimento secreto que nunca grita, pero siempre se nota.

Cómo limpiar y preparar alcaparrasAlcaparras

No todas las alcaparras se usan igual, depende de cómo vengan envasadas:

  • En sal: conviene enjuagarlas bien bajo un chorro de agua fría. Si las notas muy fuertes, déjalas unos minutos en remojo para suavizarlas.
  • En vinagre o salmuera: normalmente basta con escurrirlas, aunque un enjuague rápido ayuda a quitar el exceso de acidez.
  • Una vez listas, lo mejor es añadirlas al final de la receta, justo antes de servir. Así mantienen su frescura y no pierden carácter.
  • >

    Las 5 recetas saladas con alcaparras

    Aquí van cinco platos sencillos donde las alcaparras brillan con todo su sabor:

    1. Spaghetti alla puttanesca

    Tomate, ajo, guindilla, aceitunas negras… y, por supuesto, alcaparras. Es una receta italiana cargada de carácter, perfecta para una cena rápida que sabe a trattoria en pleno Mediterráneo.

    2. Pollo al limón con alcaparras

    El pollo se cocina con vino blanco, limón y un puñado de alcaparras. La salsa es ligera, fresca y con ese puntito ácido que pide pan para mojar. Es uno de esos platos que parecen sofisticados, pero se hacen en media hora.

    3. Ensalada mediterránea de atún

    Atún de buena calidad, tomates cherry, cebolla morada, aceitunas y pepino. Añade alcaparras y un buen aceite de oliva, y tienes una ensalada fresca, llena de contrastes y lista en minutos.

    4. Salsa tártara casera

    Picadas finas, las alcaparras son un ingrediente clave de la salsa tártara. Mezcladas con pepinillos, mayonesa y perejil fresco, crean un acompañamiento perfecto para pescados y mariscos fritos.

    5. Pizza con alcaparras y anchoas

    Un clásico que nunca falla. Sobre la base de tomate y mozzarella, las alcaparras se combinan con anchoas y orégano. Cada bocado es una explosión de sabor marino y mediterráneo.

    Cómo almacenar alcaparras para conservar su sabor

    Las alcaparras son agradecidas y duran bastante, pero merece la pena cuidarlas:

    • Frascos abiertos: siempre en la nevera.
    • Cubiertas de líquido: si están en vinagre o salmuera, asegúrate de que no se queden secas.
    • En sal: mantenlas bien cerradas y úsalas poco a poco, enjuagándolas antes.
    • Truco extra: si las compras en sal y no las usas mucho, puedes congelarlas después de lavarlas y secarlas. Así se conservan mejor.

    Las alcaparras son el ejemplo perfecto de cómo un ingrediente pequeño puede marcar una gran diferencia. Añádelas a tu despensa y verás cómo cualquier receta gana ese toque ácido, fresco y mediterráneo que nunca decepciona.

    • Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas