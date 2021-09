La tarta de calabaza sin gluten es sana y ofrece un gran sabor. Las calabazas o zapallos tienen un origen que genera algunas controversias. Algunos historiadores consideran que ya se cosechaban en América, antes de la llegada de los conquistadores. Sin embargo, también existen evidencias de su presencia en China e India hace más de 7.000 años. En todo caso, esta es una fruta con la cual se puede preparar todo tipo de manjares dulces o salados. Sin olvidar que es la protagonista de Halloween.

Esta tarta de calabaza sin gluten se caracteriza por ser esponjosa. En la práctica, este postre no tiene nada que envidiar a un pastel tradicional, ya que queda suave y con una humedad muy particular. Esto, sumado a su llamativo color amarillo naranja, la convierte en buen postre para acompañar con cualquier bebida otoñal. No obstante, también se puede servir en cualquier otra época del año.

Se trata de un suave bizcocho que aporta solo 148 calorías por ración. Cada trozo contiene 12,5 gramos de azúcar, 2 de grasas simples, 1,4 de grasas saturadas, 2,6 de proteína y 2 gramos de fibra. Pero eso no es todo, debido a que comer calabaza fortalece el sistema inmunológico. A continuación, te enseñamos a realizar esta preparación… ¡Continúa leyendo!

Ingredientes: