El pastel arándanos y cacao es una costumbre americana propia del otoño. Se consume durante esa estación porque es cuando se cosechan los arándanos. Aunque no se tiene certeza sobre su origen, en la actualidad, esta fruta se cultiva en Asia, Europa y América. En este último continente se exporta el 96% de los arándanos que se consumen en el resto del mundo. En España este producto natural se encuentra mucho de forma silvestre, sobre todo en sus versiones roja y azul. Se pueden encontrar en el mercado, además de frescos, también en conserva, deshidratados, congelados, etc. Si no fuera posible encontrar arándanos, esta receta siempre se puede probar con otros frutos del bosque, como es el caso de grosellas, frambuesas, etc.

En la cocina, el pastel de arándanos es una preparación simple con un sabor muy original. La combinación del chocolate con los arándanos es no es tan usual, pero es perfecta para este pastel húmedo y esponjoso de color oscuro. Lo ideal es usar los arándanos azules frescos que se cosechan entre mayo y septiembre. Aunque siempre se pueden utilizar los congelados o los confitados, que se venden durante todo el año.

Esta receta revela el secreto de la fruta más astringente de todas. El arándano combate a las bacterias que afectan el sistema urinario, limpia los riñones y cura la cistitis. Su ingesta habitual, como parte de una dieta básica, también contribuye a prevenir la diabetes y el cáncer. Esta fruta rica en vitamina C, es también muy baja en calorías. A continuación, te informamos como se prepara este rico pastel… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes: