Receta de gofres belgas caseros: fáciles y esponjosos

¿Quién puede resistirse a un gofre recién hecho? Esa mezcla de crujiente por fuera y tierno por dentro es pura tentación. Si además lo preparas en casa, con el aroma llenando la cocina y la gofrera trabajando a toda máquina, la experiencia es doblemente deliciosa. Lo bueno es que no necesitas ser un repostero profesional: con un par de trucos y unos ingredientes sencillos tendrás gofres belgas de campeonato.

El secreto de los gofres belgas perfectos: crujientes por fuera y suaves por dentro

La clave está en la textura. Los gofres buenos tienen que sonar al morderlos, pero al mismo tiempo deshacerse en la boca. ¿Cómo lograrlo?

250 g de harina

2 huevos

60 g de azúcar

100 g de mantequilla derretida

250 ml de leche tibia

1 sobre de levadura seca (7 g)

1 pizca de sal

1 cucharadita de vainilla