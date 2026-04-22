Quesadillas recetas fáciles y variadas para disfrutar en casa paso a paso
Si no has probado nunca a hacer quesadillas en casa, anímate con estas recetas que te damos aquí. Te van a sorprender.
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Quesadilla de hamburguesa de buey
Las quesadillas son ese tipo de receta que siempre apetece. No importa si es para una cena rápida o para picar algo entre amigos. Funcionan. Y lo mejor de todo: no necesitas complicarte demasiado. Con una tortilla y queso ya tienes la base. A partir de ahí, puedes improvisar sin miedo. Un poco de pollo, verduras, lo que tengas a mano… y listo.
Las quesadillas
Un plato de origen mexicano, que parte de una tortilla de maíz o de trigo, rellena generalmente de queso aunque puede llevar otros ingredientes. Se dobla, se calienta… y el queso se funde.
El éxito de las quesadillas está precisamente ahí: rapidez, sabor y facilidad. No requieren técnicas complicadas ni ingredientes raros. Por eso se han vuelto tan populares fuera de México.
Además, son muy versátiles. Puedes hacerlas más ligeras o más contundentes según el momento.
Receta básica de quesadillas de queso
Empezamos por lo más sencillo. La versión clásica.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Primero, pon una sartén a calentar a fuego medio. Sin prisas.
- Cuando esté lista, coloca una tortilla y reparte el queso por encima. No hace falta cubrirla entera, pero tampoco te quedes corto.
- Después, dóblala con cuidado. Deja que se cocine un par de minutos hasta que el queso empiece a derretirse y la base esté dorada.
- Dale la vuelta. Un minuto más suele ser suficiente.
- Sácala, córtala si quieres… y ya la tienes.
Quesadillas de pollo (más completas y saciantes)
Si buscas algo más contundente, esta opción es perfecta.
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo cocidas o a la plancha
- 4 tortillas
- 150 g de queso rallado
- ½ cebolla
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Preparación
- Empieza desmenuzando el pollo o cortándolo en tiras finas.
- Sofríe la cebolla en un poquito de aceite hasta dorarse un poco.
- Agrega el pollo picado y mezcla.
- Ajusta de sal y pimienta.
- Ahora monta la quesadilla: tortilla, relleno, queso… y a la sartén.
El resultado es más jugoso, con más sabor y bastante más saciante.
Quesadillas vegetarianas (ligeras y rápidas)
Si prefieres algo sin carne, también tienes opciones muy interesantes.
Ingredientes
- 4 tortillas
- 1 pimiento
- ½ calabacín
- ½ cebolla
- 150 g de queso
- Aceite de oliva
- Sal
Preparación
- Corta las verduras en tiras finas.
- Saltéalas en una sartén con un chorrito de aceite hasta que estén tiernas, pero con algo de textura. Ese punto ligeramente crujiente queda muy bien.
- Después, monta las quesadillas como en las versiones anteriores.
- El contraste entre las verduras y el queso fundido es sencillo, pero funciona.
Trucos para que salgan mejor
Hay pequeños detalles que pueden mejorar bastante el resultado.
- Por ejemplo, el fuego. Si lo pones demasiado alto, la tortilla se dorará rápido, pero el queso no se fundirá bien. Mejor ir a fuego medio y controlar el tiempo.
- Otro punto importante es el queso. No todos funden igual. Si puedes, usa mozzarella, cheddar o una mezcla pensada para fundir.
- Y si te apetece darles un toque diferente, añade una salsa al final. Un poco de guacamole, salsa de tomate o incluso yogur con especias puede cambiar bastante el resultado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15–25 minutos
(dependerá del relleno que elijas)
Porciones: 2–4 personas
Información nutricional (aprox. por ración):
Calorías: entre 250 y 400 kcal
Tipo de cocina: Mexicana
Tipo de comida: Plato principal o cena rápida
Abres la nevera, eliges un par de ingredientes… y en pocos minutos tienes algo caliente y casero. Y eso, muchas veces, es justo lo que necesitas.