Quesadillas recetas fáciles y variadas para disfrutar en casa paso a paso

Las quesadillas son ese tipo de receta que siempre apetece. No importa si es para una cena rápida o para picar algo entre amigos. Funcionan. Y lo mejor de todo: no necesitas complicarte demasiado. Con una tortilla y queso ya tienes la base. A partir de ahí, puedes improvisar sin miedo. Un poco de pollo, verduras, lo que tengas a mano… y listo.

Las quesadillas

Un plato de origen mexicano, que parte de una tortilla de maíz o de trigo, rellena generalmente de queso aunque puede llevar otros ingredientes. Se dobla, se calienta… y el queso se funde.

El éxito de las quesadillas está precisamente ahí: rapidez, sabor y facilidad. No requieren técnicas complicadas ni ingredientes raros. Por eso se han vuelto tan populares fuera de México.

Además, son muy versátiles. Puedes hacerlas más ligeras o más contundentes según el momento.

Receta básica de quesadillas de queso

Empezamos por lo más sencillo. La versión clásica.

Ingredientes

4 tortillas (maíz o trigo)

150 g de queso que funda bien (mozzarella, cheddar…)

Un poco de aceite o mantequilla

Preparación paso a paso

Primero, pon una sartén a calentar a fuego medio. Sin prisas. Cuando esté lista, coloca una tortilla y reparte el queso por encima. No hace falta cubrirla entera, pero tampoco te quedes corto. Después, dóblala con cuidado. Deja que se cocine un par de minutos hasta que el queso empiece a derretirse y la base esté dorada. Dale la vuelta. Un minuto más suele ser suficiente. Sácala, córtala si quieres… y ya la tienes.

Quesadillas de pollo (más completas y saciantes)

Si buscas algo más contundente, esta opción es perfecta.

Ingredientes

2 pechugas de pollo cocidas o a la plancha

4 tortillas

150 g de queso rallado

½ cebolla

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Preparación

Empieza desmenuzando el pollo o cortándolo en tiras finas. Sofríe la cebolla en un poquito de aceite hasta dorarse un poco. Agrega el pollo picado y mezcla. Ajusta de sal y pimienta. Ahora monta la quesadilla: tortilla, relleno, queso… y a la sartén.

El resultado es más jugoso, con más sabor y bastante más saciante.

Quesadillas vegetarianas (ligeras y rápidas)

Si prefieres algo sin carne, también tienes opciones muy interesantes.

Ingredientes

4 tortillas

1 pimiento

½ calabacín

½ cebolla

150 g de queso

Aceite de oliva

Sal

Preparación

Corta las verduras en tiras finas. Saltéalas en una sartén con un chorrito de aceite hasta que estén tiernas, pero con algo de textura. Ese punto ligeramente crujiente queda muy bien. Después, monta las quesadillas como en las versiones anteriores. El contraste entre las verduras y el queso fundido es sencillo, pero funciona.

Trucos para que salgan mejor

Hay pequeños detalles que pueden mejorar bastante el resultado.

Por ejemplo, el fuego. Si lo pones demasiado alto, la tortilla se dorará rápido, pero el queso no se fundirá bien. Mejor ir a fuego medio y controlar el tiempo.

Otro punto importante es el queso . No todos funden igual. Si puedes, usa mozzarella, cheddar o una mezcla pensada para fundir.

. No todos funden igual. Si puedes, usa mozzarella, cheddar o una mezcla pensada para fundir. Y si te apetece darles un toque diferente, añade una salsa al final. Un poco de guacamole, salsa de tomate o incluso yogur con especias puede cambiar bastante el resultado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15–25 minutos

(dependerá del relleno que elijas)

Porciones: 2–4 personas

Información nutricional (aprox. por ración):

Calorías: entre 250 y 400 kcal

Tipo de cocina: Mexicana

Tipo de comida: Plato principal o cena rápida

Abres la nevera, eliges un par de ingredientes… y en pocos minutos tienes algo caliente y casero. Y eso, muchas veces, es justo lo que necesitas.