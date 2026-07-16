¿Se puede volver a congelar la carne descongelada? Los chefs expertos responden

Congelar la carne es una de las mejores formas de conservarla durante más tiempo sin que pierda sus propiedades. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes en la cocina es si se puede volver a congelar una pieza que ya ha sido descongelada y, sobre todo, si hacerlo supone un riesgo para la salud.

Pues bien, la respuesta no es sencilla, ya que, aunque en determinadas circunstancias es posible recongelar la carne de forma segura, hacerlo sin seguir unas pautas básicas puede favorecer la proliferación de bacterias y aumentar el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

¿Se puede volver a congelar la carne descongelada?

Aunque en algunos casos es posible recongelar un alimento sin que suponga un riesgo para la salud, los expertos recomiendan evitar esta práctica siempre que sea posible. La razón principal es que, si no se manipulan correctamente, los alimentos pueden perder calidad y aumentar el riesgo de contaminación. Estos son los principales motivos:

Crecimiento de bacterias: cuando un alimento se descongela, especialmente si permanece a temperatura ambiente, las bacterias pueden multiplicarse con rapidez. Si después se vuelve a congelar, estos microorganismos no desaparecen, sino que simplemente dejan de crecer mientras el alimento permanece congelado.

Pérdida de calidad: cada proceso de congelación y descongelación deteriora la estructura del alimento. Como consecuencia, puede perder firmeza, sabor, jugosidad e incluso parte de sus propiedades nutricionales.

Menor seguridad alimentaria: congelar un alimento no elimina las bacterias presentes. Por ello, si durante la descongelación no se respetan las condiciones adecuadas, volver a congelarlo no garantiza que sea seguro para el consumo.