Pollo al chilindrón de Karlos Arguiñano: receta tradicional con pimientos y tomate

El pollo al chilindrón es uno de esos guisos que desprenden aroma a cocina casera desde el primer momento. Con sus pimientos bien tiernos, su tomate reducido lentamente y ese sabor tan nuestro, es fácil entender por qué Arguiñano lo prepara con frecuencia en su programa. Es un plato honesto, de los que se hacen sin prisas y que siempre conquistan cuando llegan a la mesa.

Esta versión respeta la esencia más clásica del chilindrón: verduras frescas, un pollo bien dorado y una salsa que va espesando poco a poco hasta quedar brillante y llena de matices. Es perfecto para una comida en familia, para acompañar con pan recién hecho o para completar con un poco de arroz blanco. Y, como suele decir Arguiñano, “si es sencillo y está rico, mejor que mejor”.

Ingredientes (para 4 personas)

1 pollo troceado o 8 muslos

2 pimientos rojos

1 pimiento verde

1 cebolla grande

3 dientes de ajo

400 g de tomate triturado o 3 tomates maduros picados

100 ml de vino blanco

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

1 hoja de laurel

Perejil fresco picado

Preparación paso a paso

Dora el pollo.

Salpimienta las piezas y calienta una buena cantidad de aceite en una cazuela amplia. Dora el pollo por ambos lados hasta que tome un color bonito. Este primer dorado es clave para lograr un sabor más profundo. Retira y reserva. Pocha las verduras.

En la misma cazuela, añade la cebolla, los ajos laminados y los pimientos cortados en tiras. Cocínalos a fuego suave hasta que se ablanden y suelten todo su aroma. Esta base dará cuerpo y sabor al guiso. Añade el pimentón y el tomate.

Incorpora el pimentón dulce y remueve rápido para que no se queme. De inmediato añade el tomate triturado o picado. Cocina la mezcla unos 10 minutos hasta que empiece a reducir y se vaya espesando. Incorpora el pollo.

Devuelve las piezas a la cazuela y añade el vino blanco junto a la hoja de laurel. Deja que el alcohol se evapore un par de minutos antes de tapar. Guisado final a fuego lento.

Tapa y cocina entre 35 y 45 minutos, dependiendo del tamaño de las piezas. El pollo debe quedar tierno y la salsa con ese punto espeso tan característico del chilindrón. Toque final.

Ajusta de sal si es necesario y termina con perejil fresco picado. El olor que queda en la cocina es tan apetecible que cuesta esperar para servir.

Consejos al estilo Arguiñano

Si prefieres una salsa más fina, tritura una parte de las verduras antes de añadir el pollo.

antes de añadir el pollo. Puedes añadir unos taquitos de jamón serrano o un toque de guindilla para intensificar el sabor.

Como muchos guisos, está aún mejor al día siguiente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 45 minutos

Porciones: 4 raciones

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Plato principal

Información nutricional aproximada (por porción)

Calorías: 430–480 kcal