Pipirrana: receta tradicional andaluza fácil, fresca y llena de sabor
La pipirrana es una ensalada fresca y deliciosa que se prepara de forma fácil y rápida. Toma nota de este saludable plato perfecto para los días más calurosos.
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La pipirrana es una ensalada tradicional del Jaén, Cádiz o Murcia. Este plato es uno de los más refrescantes y saludables que existen. Esta ensalada se compone de una serie de ingredientes que la convierten en imprescindible durante los meses de más calor. Cada casa posee una receta en este caso vamos a preparar la más conocida. La base de este plato son unos tomates que combinarán con los pimientos. Unos sabores que nos recordarán al clásico gazpacho, pero con la textura ideal para aquellos que no son muy amantes de las sopas.
Toma nota de estos ingredientes y pasos que te llevarán hasta la pipirrana más auténtica. Disfruta también de esta ensalada de tomate y cebolla.
En verano funciona de maravilla: se prepara sin complicaciones, se sirve fría y aprovecha tomates en plena temporada. Huevo duro, pimiento y atún aparecen en muchas versiones tradicionales. Otra ensalada muy tradicional es la de tomate y pepino.
Cómo hacer pipirrana tradicional
La pipirrana comparte esa sencillez de las ensaladas españolas donde manda el producto. Ocurre también con la ensalada de tomate y cebolla: pocos ingredientes y un buen aliño pueden ser suficientes. Aquí el tomate debe quedar jugoso y mezclarse con el resto de verduras sin convertirse en puré.
Ingredientes para preparar una pipirrana casera
Para cuatro personas necesitamos 800 g de tomates maduros, un pimiento verde, media cebolla, dos huevos, 160 g de atún en conserva escurrido, un diente de ajo, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una cucharada de vinagre y sal.
Las cantidades pueden ajustarse. Si la cebolla es especialmente fuerte, conviene utilizar algo menos.
Cómo preparar la pipirrana paso a paso
Con qué acompañar la pipirrana
Con atún y huevo duro
Es una combinación clásica y bastante completa. El atún aporta sabor y el huevo da cuerpo al aliño.
Como guarnición para carnes y pescados
Su acidez acompaña especialmente bien pescados a la plancha y carnes sencillas. Resulta más ligera que una guarnición de patatas.
Con pan de pueblo
El jugo que queda en el fondo merece un buen pan. De hecho, para muchos es casi la mejor parte del plato.
Variantes de la receta
Pipirrana andaluza
No existe una única versión para toda Andalucía. Son habituales el tomate, el pimiento y la cebolla, con pequeñas diferencias familiares y locales.
Pipirrana de Jaén
La versión jienense es probablemente una de las más conocidas. Suele incorporar huevo cocido y un majado preparado con ajo y las yemas, que después se liga con aceite.
Pipirrana murciana
En Murcia pueden encontrarse preparaciones emparentadas con las ensaladas tradicionales de tomate, cebolla, huevo y pescado en conserva. Según la receta, cambian los ingredientes y el tipo de tomate utilizado.
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Cómo conservar la pipirrana
Debe guardarse en el frigorífico, dentro de un recipiente cerrado. Lo recomendable es consumirla en uno o dos días, especialmente cuando contiene huevo y pescado en conserva.
Si va a permanecer varias horas guardada, podemos añadir el atún justo antes de servir. El tomate seguirá soltando líquido, algo completamente normal.
Errores frecuentes al preparar pipirrana
Utilizar tomates sin sabor es el principal fallo. Tampoco conviene cortar las verduras en trozos enormes, ya que la gracia de la pipirrana está en poder recoger varios ingredientes en cada bocado.
Otro error es pasarse con el vinagre. Empieza con poca cantidad, prueba y corrige. Siempre es más fácil añadir que intentar arreglar un aliño demasiado ácido.
Preguntas frecuentes sobre la pipirrana
¿Se puede preparar de un día para otro?
Sí. De hecho, unas horas de reposo ayudan a integrar los sabores. Guárdala siempre refrigerada y bien tapada.
¿Qué tomates son mejores para hacer pipirrana?
Tomates maduros, carnosos y aromáticos. Los tomates de pera funcionan bien si tienen buen punto de maduración.
¿Se puede hacer sin atún?
Sí. La pipirrana puede prepararse únicamente con verduras y aliño. También admite melva o caballa como alternativas.
¿Cuánto tiempo dura en la nevera?
Lo aconsejable es consumirla en un plazo de uno o dos días. Con el tiempo, el tomate pierde textura y libera más agua, aunque se mantenga refrigerado.
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 1.050 kcal totales; aproximadamente 263 kcal por ración
Tipo de cocina: Andaluza y española
Tipo de comida: Ensalada, entrante o tapa