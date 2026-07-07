Pipirrana: receta tradicional andaluza fácil, fresca y llena de sabor

La pipirrana es una ensalada tradicional del Jaén, Cádiz o Murcia. Este plato es uno de los más refrescantes y saludables que existen. Esta ensalada se compone de una serie de ingredientes que la convierten en imprescindible durante los meses de más calor. Cada casa posee una receta en este caso vamos a preparar la más conocida. La base de este plato son unos tomates que combinarán con los pimientos. Unos sabores que nos recordarán al clásico gazpacho, pero con la textura ideal para aquellos que no son muy amantes de las sopas.

Toma nota de estos ingredientes y pasos que te llevarán hasta la pipirrana más auténtica. Disfruta también de esta ensalada de tomate y cebolla.

En verano funciona de maravilla: se prepara sin complicaciones, se sirve fría y aprovecha tomates en plena temporada. Huevo duro, pimiento y atún aparecen en muchas versiones tradicionales. Otra ensalada muy tradicional es la de tomate y pepino.

Cómo hacer pipirrana tradicional

La pipirrana comparte esa sencillez de las ensaladas españolas donde manda el producto. Ocurre también con la ensalada de tomate y cebolla: pocos ingredientes y un buen aliño pueden ser suficientes. Aquí el tomate debe quedar jugoso y mezclarse con el resto de verduras sin convertirse en puré.

Ingredientes para preparar una pipirrana casera

Para cuatro personas necesitamos 800 g de tomates maduros, un pimiento verde, media cebolla, dos huevos, 160 g de atún en conserva escurrido, un diente de ajo, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una cucharada de vinagre y sal.

Las cantidades pueden ajustarse. Si la cebolla es especialmente fuerte, conviene utilizar algo menos.

Cómo preparar la pipirrana paso a paso

El tomate marca la diferencia. Debe estar maduro, pero conservar cierta firmeza. Si está demasiado blando, soltará tanta agua que el aliño perderá intensidad.

No sirvas la pipirrana recién sacada de una nevera excesivamente fría. Diez minutos a temperatura ambiente ayudan a recuperar el sabor del tomate. Algo parecido ocurre en una sencilla ensalada de pepino y tomate, donde la calidad y el punto de las hortalizas son fundamentales.