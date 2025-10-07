Pimientos rellenos de morcilla al estilo Arguiñano: receta fácil y rápida

Hay platos que conquistan desde el primer bocado, y estos pimientos rellenos de morcilla son uno de ellos. La mezcla entre el sabor dulce del pimiento del piquillo y la intensidad de la morcilla es una combinación ganadora. Karlos Arguiñano, fiel a su estilo casero y sencillo, suele preparar recetas como esta: sabrosas, fáciles y con ingredientes que todos tenemos a mano.

Hoy te enseñamos cómo preparar unos pimientos rellenos de morcilla al estilo Arguiñano, con una salsa cremosa que realza el sabor del relleno. Son perfectos como entrante o segundo plato, y te aseguro que dejarán a todos encantados.

Ingredientes (para 4 personas)

8 pimientos del piquillo (mejor si son de buena calidad y vienen enteros)

2 morcillas de Burgos (unos 250 gramos en total)

1 manzana reineta o golden

1 cebolla pequeña

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Un chorrito de vino blanco

150 ml de nata líquida para cocinar (puedes usar leche evaporada si prefieres algo más ligero)

Sal y pimienta al gusto

Un poco de perejil fresco picado para decorar

Preparación paso a paso

Haz el sofrito

Calienta el aceite en una sartén y añade la cebolla y el ajo bien picados. Cocínalos a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y empiece a dorarse un poco. Este paso es clave para darle un fondo de sabor suave al relleno. Añade la manzana

Pela la manzana, rállala y échala al sofrito. Déjala pochar unos minutos. La manzana le da ese punto dulce que contrasta genial con la morcilla, algo que Arguiñano utiliza mucho en su cocina para equilibrar sabores. Incorpora la morcilla

Quita la piel, desmenúzala y añádela a la sartén. Cocina todo junto unos 5 minutos mientras remueves, hasta que se mezcle bien con la cebolla y la manzana. Si ves que la mezcla queda seca, pon un chorrito de vino blanco o un poco de nata. Rellena los pimientos

Escurre los pimientos del piquillo y sécalos con cuidado. Con ayuda de una cucharita, rellena cada uno con la mezcla de morcilla. Colócalos en una fuente o sartén donde luego vayas a calentarlos con la salsa. Prepara la salsa

En otra sartén, pon un poco del jugo de los pimientos (si el frasco lo tiene) y un chorrito de vino blanco. Deja que reduzca un poco y añade la nata líquida. Cocina unos minutos a fuego suave, removiendo hasta que coja cuerpo. Salpimenta a tu gusto. Calienta y sirve

Coloca los pimientos sobre la salsa y deja que se cocinen juntos 5 minutos a fuego bajo para que se mezclen bien los sabores. Antes de servir, espolvorea un poco de perejil picado por encima.

Trucos del estilo Arguiñano

Si te gusta innovar, prueba a añadir unas pasas al relleno o sustituir la manzana por pera.

o sustituir la manzana por pera. También puedes pasarlos por harina y huevo , freírlos ligeramente y luego cubrirlos con la salsa, para una versión más crujiente.

, freírlos ligeramente y luego cubrirlos con la salsa, para una versión más crujiente. El secreto, como siempre dice Arguiñano, está en usar productos buenos: unos pimientos del piquillo de calidad y morcilla fresca.

Valor nutricional y calorías totales

Cada ración (2 pimientos con salsa) contiene aproximadamente:

Energía: 380 kcal

380 kcal Proteínas: 10 g

10 g Grasas: 29 g

29 g Hidratos de carbono: 18 g

Calorías totales del plato completo (para 4 personas):

≈ 1.520 kcal

Si prefieres una versión más ligera, cambia la nata por leche evaporada o incluso yogur natural, y usa morcilla vegetal o de arroz. El resultado seguirá siendo delicioso, pero con menos grasa.

En definitiva, estos pimientos rellenos de morcilla al estilo Arguiñano son una apuesta segura: se preparan en menos de 40 minutos, tienen un sabor de esos que recuerdan a la cocina de casa y siempre triunfan en la mesa. Una receta sencilla, sabrosa y con ese toque casero que tanto nos gusta.