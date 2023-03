Si estás en la búsqueda de opciones de comida deliciosas y saludables, definitivamente debes probar este exquisito pastel casero de calabacín, espárragos trigueros y albahaca. Esta receta es muy fácil de preparar, por lo que es perfecta para aquellos días en los que no queremos o no podemos dedicarle mucho tiempo a cocinar, pero aún así, no deseamos comprar comida hecha. Es una opción ideal para quienes tienen desean mantener un régimen alimenticio saludable. Y lo mejor es que es muy sencilla de replicar en la cocina de casa.

Los ingredientes principales de este pastel son opciones sumamente nutritivos y saludables. Por un lado, el calabacín ayuda a reducir el colesterol y la presión arterial. Adicionalmente, cuentan con propiedades antioxidantes que fortalecen el sistema inmune y ayuda a reducir la presión arterial, sin contar con que es un gran aliado para prevenir enfermedades graves. Por otro lado, los espárragos trigueros tienen propiedades antioxidantes y depurativas que ayudan a combatir el envejecimiento prematuro. También son magníficos aliados para perder peso.

Ingredientes:

1 manojo de espárragos trigueros

1 calabacín grande

2 zanahorias

150 gr de queso mozzarella

4 huevos

Albaca

Sal

Pimienta negra

Aceite de oliva virgen extra

Cómo preparar el pastel casero de calabacín, espárragos trigueros y albahaca:

Lavar, pelar y picar finamente todos los ingredientes, es decir, los espárragos, el calabacín y las zanahorias. Añadir sal, pimienta negra recién molida y albahaca al gusto. También agregar un chorrito de aceite de oliva virgen extra y mezclar muy bien todo. Colocar esta mezcla, debidamente esparcida en una bandeja apta para el horno, sobre papel vegetal. Llevar al horno previamente precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados durante 30 minutos. Mientras pasa el tiempo, en un cuenco, batir los cuatro huevos con una pizca de sal y el queso rallado. Mezclar todo muy bien. Pasados los 30 minutos, agregar los huevos batidos con el queso por encima y volver a llevar al horno para que se termine de cocinar y gratinar. En este caso, el tiempo de cocción adicional será de 25 minutos a la misma temperatura anterior. Transcurrido el tiempo total, sacar del horno y servir caliente.

Esta receta, como puedes observar, es muy fácil de hacer. Solo debes tener un poco de paciencia con el tiempo de horneado. El resultado, en cuanto a sabor se refiere es espectacular y lo mejor es que se trata de una opción muy ligera a nivel de calorías y sumamente nutritiva, indispensable para fortalecer nuestro sistema inmune y tener energía para afrontar el día a día. Sin lugar a dudas, es una opción perfecta para compartir en cualquier ocasión y con las personas que más queremos. ¿Te animas a prepararla?