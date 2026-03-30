Parece mentira pero los vascos lo confirman: el secreto del marmitako no está en el bonito
Hay un secreto oculto en el marmitako que no está en el bonito, parece mentira, pero los vascos lo han acabado confirmando. Es hora de conocer las entrañas de uno de los platos de pescado más demandados del país, una auténtica joya gastronómico de nombre extraño para muchos, pero bienvenido a las casas con un ingrediente de lujo. Este tipo de platos típicos, siempre acaban teniendo un secreto que va más allá de la materia prima de excepción.
El bonito quizás no sea lo único que aporta esa grandeza de plato de cuchara en el que descubrir unos trozos de un ingrediente que acaba siendo el gran protagonista.
Los vascos lo confirman, aunque parece mentira
Aunque puede parecer mentira los vascos han confirmado un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Cada vez más buscamos esas recetas tradicionales que nos darán una mezcla de sabores de esas que destacan.
Con una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo las que nos permitirán descubrir una serie de platos típicos desde un punto de vista muy diferente. Tendremos que apostar claramente por un giro importante de guion que podría acabar siendo esencial.
Un truco secreto que ha acompañado a estos expertos durante años y años.
Parece mentira, pero tendremos en nuestro poder un fondo de receta de esos que impresionan y que pueden acabar generando más de una alegría. El marmitako tiene como base un caldo que puede acabar siendo el gran protagonista del plato, sin saberlo, potenciará aún más ese pescado que debe ser de primera calidad.
El secreto del marmitako no está en el bonito
El bonito no es el único protagonista de esta receta, sino que también tenemos en mente una combinación de detalles que hasta la fecha no sabíamos.
Merece la pena hacer un buen caldo, algo que podemos conseguir fácilmente con un pescado de esos que en la pescadería nos los preparan en un abrir y cerrar de ojos.
Ingredientes:
Cómo preparar un marmitako
- El marmitako tiene como protagonista a uno de los pescados más exquisito que sale de nuestros mares, el bonito.
- El norte de nuestro país es especialista en cocinarlo en recetas tan espectaculares como esta, un guiso con todo y más.
- Nos aseguramos de disponer de un buen bonito que nos limpiarán en la pescadería y nos cortarán a tacos o trozos del mismo tamaño.
- El secreto de un buen marmitako está en los pimientos choriceros, los hidratamos durante unos minutos. Retiramos las semillas y nos quedamos con la carne de esta delicia.
- Seguimos con el sofrito base de esta maravilla. Usaremos unas cebolletas que pelamos y picamos muy finitas.
- Quitamos las semillas del pimiento y lo troceamos para que se fusione en una base cargada de buenas sensaciones.
- Le añadimos una buena cantidad de dientes de ajo, 2 o 3, dependiendo del tamaño y de cuánto nos gusten.
- Preparamos una sartén con un chorrito de aceite, añadimos los ingredientes que tenemos listos para el sofrito.
- Salpimentamos el bonito. Cuando esté listo el sofrito le añadimos el bonito y un poco de cayena si nos gusta.
- Doramos antes de incorporar el brandy. Esperamos a que se evapore un poco el alcohol. Cubrimos de agua.
- Pelamos y troceamos las patatas, las colocamos en este guiso. A fuego lento esperamos que se cocine este conjunto de sabores deliciosos durante unos 30 minutos.
- Pasado este tiempo retiramos del fuego, serviremos con un poco de pan y un buen vino para disfrutarlo por todo lo alto.
- Atrévete con una de las recetas más típicas de nuestro país, el marmitako es un acierto en todos los sentidos.