Monas de Pascua de chocolate: recetas irresistibles para Semana Santa

Monas de Pascua de chocolate: recetas irresistibles y fáciles para endulzar la Semana Santa en familia. Anota el paso a paso.

La Mona de Pascua tiene algo especial. No es solo un dulce, es tradición, recuerdos de infancia, reuniones en familia… y sí, también chocolate, mucho chocolate. Porque aunque la versión clásica sigue siendo un acierto, las monas con chocolate se han ganado su propio sitio. Y con razón.

Si te apetece preparar algo rico en casa esta Semana Santa, aquí tienes ideas que no fallan.

Mona de Pascua con chocolate: una versión que nunca decepciona

Partimos de la base. La masa de la mona suele ser esponjosa, ligeramente dulce y con ese aroma a cítricos que la hace tan reconocible. A partir de ahí, el chocolate entra en juego y lo cambia todo.

Puedes añadir pepitas a la masa, cubrirla con chocolate fundido o incluso rellenarla. No hay una única forma de hacerlo. Y eso es lo bueno.

Si quieres ver cómo se hace la base clásica, la Mona de Pascua tradicional
es un buen punto de partida. Luego ya le das tu toque personal.

Chocolate por dentro, por fuera… o como quieras

Aquí es donde puedes jugar de verdad. Hay quien prefiere una mona más sencilla, con un toque de chocolate por encima. Otros van a lo grande: relleno cremoso, cobertura brillante, incluso decoraciones con figuras.

Una opción muy resultona es hacer una ganache sencilla. Chocolate y nata, poco más. La dejas enfriar un poco y la usas como relleno o cobertura.

También puedes usar chocolate blanco o con leche, según te guste más. O mezclar varios. Nadie te va a juzgar.

Si te gusta experimentar, este es tu momento.

¿Y si usas Thermomix? Más fácil de lo que parece

Si tienes robot de cocina, todo se simplifica bastante. La masa, que a veces puede dar respeto, se vuelve mucho más manejable.

La Mona de Pascua Thermomix es perfecta si no quieres complicarte demasiado pero aun así quieres un buen resultado.

Amasar, fermentar, hornear… todo más controlado. Y eso, cuando no tienes mucha experiencia, se agradece. Luego el chocolate lo puedes trabajar igual que en la versión tradicional. Aquí no hay diferencia.

Inspiración de otras recetas tradicionales

Si te gusta variar, hay otras recetas que pueden darte ideas interesantes. Por ejemplo, la Tona alicantina es muy parecida en textura, aunque con su propio estilo.

Puedes adaptar ese tipo de masa y añadirle chocolate. El resultado suele ser muy bueno.

Al final, muchas recetas tradicionales comparten base. Cambian pequeños detalles, pero ahí es donde puedes innovar.

Consejos para que la mona te quede perfecta

Aquí van algunas cosas que ayudan más de lo que parece.

  • Primero, respeta los tiempos de fermentación. La masa necesita su tiempo. Si te saltas ese paso, se nota.
  • Segundo, controla el horno. Cada horno es un mundo, así que vigila los últimos minutos. No te fíes del todo de los tiempos.
  • Y tercero, elige buen chocolate. No hace falta que sea carísimo, pero sí que tenga calidad. La diferencia se nota bastante.
  • También puedes añadir un toque de decoración: huevos de chocolate, azúcar glas, almendras… lo que te apetezca.
    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 2 a 3 horas (incluyendo fermentación)
    Porciones: 6 a 8 personas
    Información nutricional: alrededor de 300-400 calorías por ración
    Tipo de cocina: tradicional española
    Tipo de comida: postre

