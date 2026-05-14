Los mini pancakes cereal con frutas y miel siguen funcionando en 2026 como una de esas recetas que entran por los ojos y, además, realmente están buenas. No es solo una moda de redes sociales. Tiene sentido: son fáciles de preparar, admiten cambios según lo que tengas en casa y convierten un desayuno normal en algo bastante más apetecible.

La idea es simple. En lugar de hacer tortitas grandes, preparas una versión mini, casi del tamaño de una moneda, y las sirves en un bol como si fueran cereales. Después llegan las frutas, un toque de miel y listo.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional aproximada: 780 calorías totales (390 kcal por ración aprox.)

Tipo de cocina: Internacional / desayuno creativo

Tipo de comida: Desayuno / brunch / merienda

Ingredientes para mini pancakes cereal con frutas y miel

Para los mini pancakes:

1 huevo mediano

120 ml de leche

100 g de harina de trigo

1 cucharadita de levadura química

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de azúcar (opcional)

1 pizca de sal

mantequilla o unas gotas de aceite para la sartén

Para el topping:

100 g de fresas

1 plátano

50 g de arándanos

2 cucharadas de miel

yogur natural opcional (si quieres una versión más cremosa)

Cómo preparar mini pancakes cereal paso a paso

Prepara la masa

No pongas fuego alto

Si la sartén quema demasiado, se dorarán por fuera y quedarán crudos dentro.

Hazlos realmente pequeños

Si te emocionas con el tamaño, dejas de hacer pancake cereal y vuelves a las tortitas normales.

Usa sartén antiadherente buena

Te ahorrarás bastante frustración.

No sobrecargues con toppings líquidos

Si echas demasiada miel o yogur, perderán esa textura divertida.