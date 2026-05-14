Recetas saludables

Mini pancakes cereal con frutas y miel

Mini pancakes
Mini pancakes cereal con frutas.
Francisco María
  • Francisco María
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Si te gusta la cocina saludable y fácil para hacer en casa, no te puedes perder estos mi pancakes cereal con frutas y miel.

Tortitas americanas esponjosas

Receta de pancakes esponjosos

Pancakes de avena y plátano

Los mini pancakes cereal con frutas y miel siguen funcionando en 2026 como una de esas recetas que entran por los ojos y, además, realmente están buenas. No es solo una moda de redes sociales. Tiene sentido: son fáciles de preparar, admiten cambios según lo que tengas en casa y convierten un desayuno normal en algo bastante más apetecible.

La idea es simple. En lugar de hacer tortitas grandes, preparas una versión mini, casi del tamaño de una moneda, y las sirves en un bol como si fueran cereales. Después llegan las frutas, un toque de miel y listo.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 2 personas
Información nutricional aproximada: 780 calorías totales (390 kcal por ración aprox.)
Tipo de cocina: Internacional / desayuno creativo
Tipo de comida: Desayuno / brunch / merienda

Ingredientes para mini pancakes cereal con frutas y miel

Para los mini pancakes:

1 huevo mediano
120 ml de leche
100 g de harina de trigo
1 cucharadita de levadura química
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharada de azúcar (opcional)
1 pizca de sal
mantequilla o unas gotas de aceite para la sartén

Para el topping:

100 g de fresas
1 plátano
50 g de arándanos
2 cucharadas de miel
yogur natural opcional (si quieres una versión más cremosa)

Cómo preparar mini pancakes cereal paso a paso

 Prepara la masa

  • No pongas fuego alto
    Si la sartén quema demasiado, se dorarán por fuera y quedarán crudos dentro.
  • Hazlos realmente pequeños
    Si te emocionas con el tamaño, dejas de hacer pancake cereal y vuelves a las tortitas normales.
  • Usa sartén antiadherente buena
    Te ahorrarás bastante frustración.
  • No sobrecargues con toppings líquidos
    Si echas demasiada miel o yogur, perderán esa textura divertida.
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    Versiones más ligeras

    Si quieres ajustar la receta:

    • Harina integral en lugar de blanca.
    • Bebida vegetal en vez de leche.
    • Endulzante alternativo o sin azúcar.
    • Menos miel.
    • Más fruta fresca.
    • Yogur natural sin azúcar añadido.

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