Mini pancakes cereal con frutas y miel
Si te gusta la cocina saludable y fácil para hacer en casa, no te puedes perder estos mi pancakes cereal con frutas y miel.
Tortitas americanas esponjosas
Receta de pancakes esponjosos
Pancakes de avena y plátano
Los mini pancakes cereal con frutas y miel siguen funcionando en 2026 como una de esas recetas que entran por los ojos y, además, realmente están buenas. No es solo una moda de redes sociales. Tiene sentido: son fáciles de preparar, admiten cambios según lo que tengas en casa y convierten un desayuno normal en algo bastante más apetecible.
La idea es simple. En lugar de hacer tortitas grandes, preparas una versión mini, casi del tamaño de una moneda, y las sirves en un bol como si fueran cereales. Después llegan las frutas, un toque de miel y listo.
Información de la receta
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 2 personas
Información nutricional aproximada: 780 calorías totales (390 kcal por ración aprox.)
Tipo de cocina: Internacional / desayuno creativo
Tipo de comida: Desayuno / brunch / merienda
Ingredientes para mini pancakes cereal con frutas y miel
Para los mini pancakes:
1 huevo mediano
120 ml de leche
100 g de harina de trigo
1 cucharadita de levadura química
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharada de azúcar (opcional)
1 pizca de sal
mantequilla o unas gotas de aceite para la sartén
Para el topping:
100 g de fresas
1 plátano
50 g de arándanos
2 cucharadas de miel
yogur natural opcional (si quieres una versión más cremosa)
Cómo preparar mini pancakes cereal paso a paso
Prepara la masa
Si la sartén quema demasiado, se dorarán por fuera y quedarán crudos dentro.
Si te emocionas con el tamaño, dejas de hacer pancake cereal y vuelves a las tortitas normales.
Te ahorrarás bastante frustración.
Si echas demasiada miel o yogur, perderán esa textura divertida.
Versiones más ligeras
Si quieres ajustar la receta:
- Harina integral en lugar de blanca.
- Bebida vegetal en vez de leche.
- Endulzante alternativo o sin azúcar.
- Menos miel.
- Más fruta fresca.
- Yogur natural sin azúcar añadido.