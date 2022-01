Mejillones con jamón, receta sencilla

Los mejillones con jamón son una excelente opción como plato rápido y saludable. Este tipo de alimento suele conseguirse en la orilla de las playas y en medio de las rocas. Se suele establecer que el consumo del mejillón como alimento se hizo masivo durante los tiempos del imperio romano. Esto es así, no solo porque ellos asumieron esta carne marina como parte de su gastronomía, sino porque también lo cultivaron. En España, don Francisco Martínez Motiño habría popularizado su preparación en la cocina del rey Felipe III. Por todo ello, el mejillón se convierte en un elemento alimenticio importante en algunos territorios españoles. Es importante elegir unos buenos mejillones, a ser posible de gran tamaño, no quedará bien en esta receta si utilizamos mejillones enlatados o congelados. En cuanto al jamón, si no tenemos a mano el ibérico, lo podemos hacer igualmente con jamón serrano.

En nuestros menús de cada día, los mejillones con jamón pueden ser entendidos como una entrada o un plato ligero. Básicamente, el objetivo de este plato consiste en degustar la carne del mejillón con sus acompañantes. Para ello, se utiliza el jamón ibérico que por sí solo entrega un gran sabor. De igual forma, se prepara una salsa sencilla con cebolla, lo que define una mezcla de consistencias entre lo sólido y lo líquido. Este acabado corresponde a las características propias de la cocina de mar.

Los mejillones con jamón son un plato de alta calidad desde un punto de vista nutricional. No se implementa ningún carbohidrato y tanto el jamón como el mejillón entrega proteínas de alta calidad. Por supuesto, el consumo de carne marina aporta muchas sustancias positivas, como OMEGA 3, vitamina B y múltiples minerales. A continuación, te mostramos una versión bastante ligera de esta propuesta… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes: