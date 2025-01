Karlos Arguiñano escandalizado con esto que hacemos todos en la cocina: «Es una auténtica guarrada»

Karlos Arguiñano es uno de los mejores cocineros de nuestro país que está totalmente escandalizado con esto que hacemos en la cocina. La realidad es que antes se hacía mucho más, pero hoy en día es una práctica que está incluso prohibida. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que nos está esperando. Por lo que, tocará estar preparado para afrontar un destacado cambio de ciclo que puede ser el que marque una diferencia importante.

Es una auténtica guarrada lo que todos hacemos en la cocina, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que supone. Un destacado cambio de ciclo que puede ser el que marque un antes y un después. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en lo que nos está esperando y en lo que realmente puede acabar pasando de la mano de una serie de elementos que serán fundamentales. Es el momento de apostar claramente por algunos detalles que debemos corregir o al menos ser conscientes de lo que suponen y eliminarlos por completo.

Escandalizado Karlos Arguiñano con lo que hacemos en la cocina

Este cocinero que ha enseñado a cocinar a media España con su programa de televisión, pero también con la ayuda de sus libros. Se ha convertido en uno de los que más han ayudado a millones de personas a crear recetas increíbles partiendo desde cero.

Además de recetas y consejos, no duda en ponerse firme cuando se trata de algunos elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta y son especialmente complicados de gestionar. Todos necesitamos empezar a pensar en lo que nos está esperando, de la mano de determinados cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Lo que se hace en España que nadie debería hacer, es tirar aceite por el desagüe. Ese aceite se queda sobre la superficie, ya que o se mezcla con el agua y es un potente foco de contaminación que debemos empezar a tener en cuenta y con lo que quizás nunca hubiéramos pensado.

Estamos ante una serie de elementos que pueden llegar a ser peligrosos, en muchos aspectos se convertirán en una dura realidad que puede llegar a ser la que suponga una multa importante. Lo dice Arguiñano, pero también las leyes sobre gestión de residuos.

Es una auténtica guarrada que está sancionada

Desde el blog de Easygoil nos explican que: «Llegar al contenedor y encontrarlo lleno puede ser un fastidio porque supone tener que ir a buscar otro. Por eso, muchas veces optamos por dejar la bolsa de basura fuera, apoyada en el contenedor. Una acción que puede salir muy cara, ya que se trata de una infracción grave sancionable con una multa que puede ascender a 100.000 euros. La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular cataloga como falta grave «el abandono, incluido el de la basura dispersa (“littering”), el vertido y la gestión incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente». En este caso, la multa puede ser de 2.001 euros hasta 100.000 euros».

Siguiendo con la misma explicación: «El aceite de oliva es uno de los productos más utilizados en las cocinas españolas, pero también uno de los que más dudas genera a la hora de deshacerse de él. Como cualquier tipo de aceite que se use para cocinar, es posible reciclar este líquido para fabricar otros muchos materiales. Como ya hemos explicado en muchas ocasiones, 1 litro de aceite usado de cocina puede contaminar más de 40.000 litros de agua, además de producir importantes averías en cañerías del hogar y tuberías o conductos de desagüe de las ciudades cuyas reparaciones suelen ser muy costosas. Existen numerosas razones para reciclar el aceite usado en las cocinas. Hacerlo, es más que un gesto con el medio ambiente y es una acción importante, solidaria con todos e incluso, productora de energía limpia, pues reciclando aceite de cocina usado se puede elaborar biodiesel, el cual reduce las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 86 %, además, no es tóxico y es biodegradable».

Coinciden con un Karlos Arguiñano que no duda en lanzar una seria advertencia ante lo que está por llegar. De la mano de determinados cambios que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia significativa. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a replantearse las cosas de una determinada forma. Ese aceite de oliva que hemos usado lo debemos tirar a los contenedores indicados para evitar esta contaminación que nos perjudica a todos.