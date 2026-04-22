Judías blancas recetas caseras fáciles y tradicionales para todos los gustos

Las judías blancas son de esos platos que siempre vuelven. Da igual la época del año. En invierno apetecen calientes y contundentes; en verano, más ligeras, incluso en ensalada. Y lo mejor es que no necesitan ingredientes raros para quedar bien.

Con una base sencilla puedes preparar recetas muy diferentes. Desde el clásico guiso de toda la vida hasta versiones más rápidas para el día a día.

Por qué cocinar judías blancas en casa

Las judías blancas son económicas, fáciles de encontrar y bastante completas a nivel nutricional. Aportan proteínas vegetales, fibra y energía. Y sacian, que no es poca cosa.

Además, combinan bien con casi todo. Carne, verduras, pescado… lo que tengas.

Si usas judías secas, requieren algo más de tiempo. Pero también puedes optar por judías cocidas de bote y ahorrar bastante. No es lo mismo, pero funciona.

Receta tradicional de judías blancas con chorizo

Este es el plato más clásico. El de cuchara, el que huele a casa.

Ingredientes

300 g de judías blancas (remojadas desde la noche anterior)

1 chorizo

1 trozo de panceta

½ cebolla

1 hoja de laurel

Aceite de oliva

Sal

Preparación paso a paso

Empieza poniendo las judías en una olla con agua fría. Añade el chorizo, la panceta, la cebolla entera y el laurel. Lleva a ebullición y luego baja el fuego. Tiene que cocer despacio, sin prisa. Aproximadamente unas 2 horas, aunque depende de la legumbre. Si ves que se queda sin agua, añade un poco más, siempre caliente. Al final, ajusta de sal. Y listo.

Queda un caldo espeso, con sabor intenso. De los que reconfortan.

Judías blancas con verduras (más ligeras)

Si prefieres algo más suave, esta opción funciona muy bien.

Ingredientes

300 g de judías cocidas

1 zanahoria

½ calabacín

½ pimiento

½ cebolla

Aceite de oliva

Sal

Preparación

Corta las verduras en trozos pequeños. Rehoga la cebolla en dos cucharadas de aceite. Una vez rehogada, echa las otras verduras picadas y sigue cocinando. Incorpora las judías ya cocidas y mezcla bien. Añade un poco de agua o caldo si quieres más jugo. Pon a punto de sal. Deja que todo se integre unos 10–15 minutos.

Es un plato más ligero, pero igual de sabroso.

Trucos para que queden mejor

Hay detalles que marcan la diferencia.

Si usas judías secas, el remojo es importante. Al menos 8 horas. Así se cocinan mejor y son más digestivas.

Al menos 8 horas. Así se cocinan mejor y son más digestivas. Otro punto: no remover demasiado durante la cocción. Las judías son delicadas y pueden romperse.

durante la cocción. Las judías son delicadas y pueden romperse. Y si quieres espesar el caldo, puedes triturar una pequeña parte de las judías y volver a añadirla. Funciona muy bien.

Ideas para variar

Las judías blancas admiten muchos cambios . Puedes hacerlas con almejas, con bacalao, con espinacas… o añadir especias para darles otro toque.

. Puedes hacerlas con almejas, con bacalao, con espinacas… o añadir especias para darles otro toque. Incluso puedes usarlas como base para cremas o purés.

La idea es no quedarse siempre en lo mismo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

Judías secas: 2–2,5 horas

Con judías cocidas: 20–30 minutos

Porciones: 3–4 personas

Información nutricional (aprox. por ración):

Calorías: entre 300 y 450 kcal

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Plato principal

A veces, lo que más apetece es justo eso: un plato casero, sin complicaciones, que sabes que va a salir bien.