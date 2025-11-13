Recetas de postres

Intxaursalsa de Karlos Arguiñano: postre vasco tradicional con nueces y leche

Postre vasco
Intxaursalsa de Karlos Arguiñano.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Postre vasco tradicional con nueces y leche. Aprende a preparar la intxaursalsa de Arguiñano paso a paso.

Postre tradicional vasco

Goxua

Panchineta

La intxaursalsa es uno de esos postres que transmiten tradición desde el primer aroma. Procedente de la cocina vasca, se elabora con ingredientes humildes, nueces, leche, azúcar y canela, pero su sabor tiene una profundidad que sorprende. Durante décadas fue un postre típico de Navidad en muchas casas de Euskadi, aunque cada vez es más habitual disfrutarlo en cualquier época del año. Karlos Arguiñano, tan vinculado a los sabores de siempre, la ha popularizado aún más gracias a su manera sencilla y cercana de presentarla.

Lo más característico de esta crema es su textura suave y aterciopelada, junto al sabor auténtico de las nueces. No es un postre ligero ni pretende serlo: su esencia está en esa densidad reconfortante que recuerda a la cocina casera de toda la vida. Quien la prueba por primera vez suele sorprenderse de que una receta tan simple logre un resultado tan cálido y aromático.

Ingredientes básicos (según el estilo de Arguiñano)

  • 200–250 g de nueces peladas
  • 1 litro de leche
  • 120–150 g de azúcar
  • 1 ramita de canela o una pizca en polvo
  • Opcional: piel de limón o naranja

    • Arguiñano suele insistir en un detalle que marca diferencias: tostar ligeramente las nueces antes de triturarlas. Eso realza su aroma y permite obtener una textura más fina, algo esencial para que la crema quede lisa y agradable al paladar.Abrir nueces,

    Cómo se prepara

    1. Pon la leche en una cazuela con la canela y, si te gusta, un trocito de piel de limón para darle un matiz fresco.
    2. Cuando la leche esté caliente, pero sin hervir, añade el azúcar y remueve hasta que se disuelva por completo.
    3. Incorpora las nueces molidas poco a poco, mezclando para evitar grumos.
    4. Cocina la mezcla a fuego suave entre 20 y 25 minutos, moviendo de vez en cuando. Verás que la crema espesa de forma gradual.
    5. Retira la canela y la piel del cítrico, y deja reposar antes de servir.
    6. Se puede tomar templada o fría. Arguiñano suele sugerir servirla en cuencos, con unas nueces troceadas por encima para dar un contraste crujiente.

    Información suplementaria

    • Tiempo de preparación total:
      30–35 minutos
    • Porciones:
      4 raciones generosas
    • Tipo de cocina:
      Cocina tradicional vasca
    • Tipo de comida:
      Postre casero
    • Información nutricional aproximada (por preparación completa):

    Calorías totales: 1.800–2.000 kcal
    (aprox. 450–500 kcal por ración)

    • Alto contenido energético por las nueces y el azúcar
    • Grasas saludables procedentes del fruto seco
    • Aporte moderado de proteínas gracias a la leche

    Los valores pueden variar si ajustas el azúcar, usas leche semidesnatada o eliges otros endulzantes.

    Un postre lleno de historia y sabor

    La intxaursalsa es más que una receta: es un fragmento de la memoria culinaria de Euskadi. Sencilla, nutritiva y ligada a celebraciones familiares, representa la esencia de la cocina tradicional. Arguiñano, fiel defensor de los platos con alma, ha ayudado a que siga presente en muchas mesas. Y es que, pese a su humildad, ofrece un sabor que conquista sin esfuerzo.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas