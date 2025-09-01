Guacamole receta española: fácil y con toque casero

Hay recetas que nunca fallan cuando tienes visita en casa, y el guacamole es una de ellas. Este clásico mexicano ha conquistado medio mundo, pero en España le hemos sabido dar nuestro propio aire: ingredientes sencillos, un toque de aceite de oliva y ese espíritu de tapeo que lo convierte en el rey de cualquier picoteo. La versión que te traigo es rápida, casera y con el punto justo de frescura.

Paso a paso

Busca aguacates en su punto. Ni duros como piedras ni blandos en exceso. Lo ideal es que cedan un poco al presionarlos con los dedos.

. Si te gusta el cilantro, trocea unas hojas y mézclalas. Si no, un poco de perejil fresco funciona estupendamente. Ajusta. Prueba el guacamole y decide si necesita más limón, un punto de sal o un extra de aceite. Cada paladar tiene su equilibrio.

Trucos caseros

Sirve al momento . El guacamole se oxida rápido. Si lo tienes que guardar, cúbrelo con film transparente pegado directamente a la superficie.

. En España se disfruta mucho untado en pan crujiente, aunque los clásicos nachos también son un acierto. Versión ligera. Si prefieres menos calorías, pon solo una cucharada de aceite.

Un poco de picante. Aunque aquí solemos hacer una versión más suave, unas gotas de tabasco o un poco de guindilla lo animan bastante.

Valor calórico aproximado

Aguacates (600 g): 960 kcal

Tomate (150 g): 30 kcal

Cebolla (60 g): 24 kcal

Ajo (5 g): 7 kcal

Zumo de limón (30 ml): 10 kcal

Aceite de oliva (20 ml): 180 kcal

🔢 Total: unas 1.211 kcal en todo el bol.

Si lo compartes entre 4 personas, cada ración ronda las 300 kcal.

En resumen

Este guacamole “a la española” es rápido, sano y con un puntito casero que lo hace irresistible. En menos de diez minutos tendrás un plato perfecto para un aperitivo improvisado, para acompañar carnes a la parrilla o simplemente para untar en una tostada con un chorro extra de aceite. Una receta humilde, pero que nunca falla.