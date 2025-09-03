Ni con el fuego bajo ni con aceite: el truco para freír pimientos de Padrón y que queden en su punto

Hay un truco clave para freír pimientos de Padrón que puede hacer que queden en su punto de una forma extraordinaria. Este manjar propio de nuestro país se puede convertir en el ingrediente estrella que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración. Son tiempos de cambios y de ver una forma de cocinar que puede ser extraordinaria. Es momento de apostar claramente por una serie de novedades que hasta el momento no conocíamos y pueden llegar a ser especialmente recomendables.

Este truco, que incluye un ingrediente que puede ser el que nos acompañe en más de una guarnición extraordinaria, lo tiene todo para hacernos disfrutar en primera persona de un tipo de ingrediente que acabará marcando la diferencia. Es hora de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante, de la mano de una serie de novedades que pueden ser claves en estos próximos días. Este truco que nos servirá para freír pimientos de Padrón puede ser esencial en todos los sentidos. Es hora de aprovechar al máximo este ingrediente que puede quedar en su punto de la mejor manera posible.

Ni con aceite ni bajo el fuego

Este tupo de cuidado de un elemento tan esencial que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en ese cambio que queremos incorporar en una cocina de aprovechamiento. Cada vez más, necesitamos tener en consideración una serie de novedades que pueden ser claves.

Este ingrediente que, seguro que llenará de vida una cocina y cualquier guarnición, nuestro pimiento más auténtico puede freírse de una forma excepcional y hacerlo para que quede en su punto. El pimiento es un alimento que tiene muy buenas propiedades y que debemos incorporar a nuestro día a día.

De una manera sorprendente, sabremos en todo momento qué es lo que podemos conseguir de una forma excepcional para poder cocinarlos como un experto. El pimiento es un alimento que tiene sus peculiaridades, como todos y en especial, con esa cocina que tenemos por delante, tocará ver qué es lo que puede pasar con ella.

Tenemos que aprovechar al máximo este tipo de consejos que nos aseguran el mejor trato posible para un ingrediente que lo tiene todo y más para descubrirnos una cocina de excepción.

Este es el mejor truco para freír pimientos del Padrón

La manera en la que cocinamos los pimientos del Padrón puede ser clave, en especial en estos días en los que cada alimento cuenta. Debemos estar preparados para obtener aquello que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos. La forma correcta de freír los pimientos del Padrón es siguiendo los consejos de los expertos.

Los expertos de Sal Maldont nos dan una serie de consejos para cocinar los mejores pimientos de Padrón posible. Podrás degustarlos siempre que lo desees, aprovechando este ingrediente que llega de la huerta para sorprender como tapa o guarnición. Los pasos que debes seguir para que te queden bien son:

En un recipiente grande, se añaden los pimientos de padrón y se rocían con el aceite de oliva. Remueve los pimientos para que queden bien cubiertos por el aceite.

Calienta una sartén o plancha a fuego medio-alto. Cuando esté caliente, fríe los pimientos durante unos minutos por cada lado. Hasta que tengan marcas negras de carbonización y se hayan ablandado.

Una vez cocinados, pon los pimientos de padrón en un plato y espolvorea generosamente con Sal Maldon antes de servir.

Si quieres dejar a un lado la freidora te proponemos un cambio radical que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Esta receta te sacará de más de un apuro y puede ser el elemento esencial para estos días que tenemos por delante y que pueden dar de sí la mejor tapa posible.

Ingredientes:

250 gramos de pimientos verdes de padrón

Un puñado de sal gorda

Un buen chorro de aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

El primer paso consistirá en lavar bien los pimientos, secarlos y colocarlos en un recipiente que sea apropiado para soportar altas temperaturas. Echar sobre ellos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y sal gorda. Aunque esta receta es ideal con un buen toque salado, dependerá del gusto de los comensales el grado de sal aportado. Precalentar el horno a 180 grados. El horneado de los pimientos no debe ser muy agresivo (en torno a los 150ºC), pues su piel es sensible. Unos quince minutos serán suficientes.

Con unas patatas hechas al horno y un poco de carne o pescado, tenemos una cena deliciosa en un abrir y cerrar de ojos. Atrévete a degustar esta delicia nacional que tiene nombre propio y está de vicio.