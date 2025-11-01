Recetas de carne

Estofado de ternera murciano: receta tradicional con sabor casero y toque mediterráneo

Guiso de ternera
Estofado de ternera murciano.
Receta tradicional de estofado de ternera murciano: sabrosa, reconfortante y perfecta para los días frescos.

El estofado de ternera murciano es uno de esos platos que saben a hogar, a domingos en familia y a cocina de toda la vida. En la Región de Murcia, donde la huerta regala productos frescos todo el año y el aceite de oliva es casi un tesoro, este guiso ocupa un lugar especial en la mesa. No hay prisa al hacerlo, porque el secreto está justo ahí: en el tiempo, en el fuego lento y en el mimo que se pone en cada paso.

Este estofado es puro sabor mediterráneo. Su aroma, su textura y esa salsa espesa que invita a mojar pan lo convierten en una de esas recetas que pasan de generación en generación sin perder su encanto.

Ingredientes tradicionales

Para preparar este guiso murciano, se necesita buena carne de ternera para guisar (morcillo, jarrete o aguja), patatas, zanahorias, cebolla, tomate maduro, pimiento rojo, ajo, vino tinto, laurel, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. El toque final lo dan unas ramitas de romero o tomillo fresco, que aportan ese perfume tan característico de la cocina del sureste español.Guiso de ternera

La elección de la carne es clave: debe tener algo de grasa entreverada para que quede tierna y jugosa. Y, por supuesto, nada como un buen aceite de oliva murciano, con ese sabor intenso y afrutado que eleva cualquier plato.

Preparación paso a paso

  • Dorar la carne: corta la ternera en dados medianos, salpimienta y sofríela en una cazuela con aceite de oliva. Cuando se dore por fuera, retírala y reserva.
  • Hacer el sofrito: en el mismo aceite, añade la cebolla, el ajo, el pimiento y la zanahoria. Cocina a fuego medio hasta que las verduras estén blandas y bien pochadas.
  • Incorporar el tomate: agrega el tomate rallado o picado y deja que se cocine hasta que el sofrito se vuelva más oscuro y con cuerpo.
  • Añadir el vino y la carne: vuelve a meter la ternera, vierte el vino tinto y deja que el alcohol se evapore lentamente.
  • Cocer a fuego lento: cubre con caldo o agua caliente, añade el laurel y las hierbas, y cocina con paciencia, al menos hora y media, hasta que la carne esté tierna y la salsa haya reducido.
  • Agregar las patatas: corta las patatas “chascándolas” para que suelten almidón y espesen el caldo. Cocina unos 20 minutos más.
  • Ajustar y reposar: prueba de sal, apaga el fuego y deja que repose unos minutos antes de servir.
    Consejos y acompañamiento

    Este estofado está todavía más rico al día siguiente, cuando los sabores se asientan y la salsa gana cuerpo. Acompáñalo con un pan rústico o con un poco de arroz blanco, y si te gusta experimentar, añade unas alcachofas troceadas o una pizca de pimentón dulce, muy típico en algunas zonas de Murcia.

    Sirve el guiso bien caliente, con un poco de perejil fresco por encima. El aroma te transportará directamente a una cocina de pueblo, con el fuego encendido y el olor a comida recién hecha.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 2 horas y 15 minutos

    Porciones: 4

    Información nutricional (por ración): alrededor de 520 kcal, con 35 g de proteínas, 25 g de grasas saludables (principalmente del aceite de oliva) y unos 30 g de carbohidratos.

    Tipo de cocina: Mediterránea, tradicional murciana

    Tipo de comida: Plato principal o guiso casero

    El estofado de ternera murciano no necesita presentaciones ni trucos modernos: solo ingredientes sencillos y un poco de paciencia. Es un plato que reúne a la familia, calienta el cuerpo y el alma, y recuerda por qué la cocina casera sigue siendo insuperable.

