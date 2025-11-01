Estofado de ternera murciano: receta tradicional con sabor casero y toque mediterráneo

El estofado de ternera murciano es uno de esos platos que saben a hogar, a domingos en familia y a cocina de toda la vida. En la Región de Murcia, donde la huerta regala productos frescos todo el año y el aceite de oliva es casi un tesoro, este guiso ocupa un lugar especial en la mesa. No hay prisa al hacerlo, porque el secreto está justo ahí: en el tiempo, en el fuego lento y en el mimo que se pone en cada paso.

Este estofado es puro sabor mediterráneo. Su aroma, su textura y esa salsa espesa que invita a mojar pan lo convierten en una de esas recetas que pasan de generación en generación sin perder su encanto.

Ingredientes tradicionales

Para preparar este guiso murciano, se necesita buena carne de ternera para guisar (morcillo, jarrete o aguja), patatas, zanahorias, cebolla, tomate maduro, pimiento rojo, ajo, vino tinto, laurel, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. El toque final lo dan unas ramitas de romero o tomillo fresco, que aportan ese perfume tan característico de la cocina del sureste español.

La elección de la carne es clave: debe tener algo de grasa entreverada para que quede tierna y jugosa. Y, por supuesto, nada como un buen aceite de oliva murciano, con ese sabor intenso y afrutado que eleva cualquier plato.

Preparación paso a paso

Dorar la carne: corta la ternera en dados medianos, salpimienta y sofríela en una cazuela con aceite de oliva. Cuando se dore por fuera, retírala y reserva.

Hacer el sofrito: en el mismo aceite, añade la cebolla, el ajo, el pimiento y la zanahoria. Cocina a fuego medio hasta que las verduras estén blandas y bien pochadas.

Incorporar el tomate: agrega el tomate rallado o picado y deja que se cocine hasta que el sofrito se vuelva más oscuro y con cuerpo.

Añadir el vino y la carne: vuelve a meter la ternera, vierte el vino tinto y deja que el alcohol se evapore lentamente.

Cocer a fuego lento: cubre con caldo o agua caliente, añade el laurel y las hierbas, y cocina con paciencia, al menos hora y media, hasta que la carne esté tierna y la salsa haya reducido.

Agregar las patatas: corta las patatas “chascándolas” para que suelten almidón y espesen el caldo. Cocina unos 20 minutos más.

Ajustar y reposar: prueba de sal, apaga el fuego y deja que repose unos minutos antes de servir.