Espaguetis con gambas al ajillo de Arguiñano: receta rápida

La pasta es de esas comidas que siempre triunfan. Da igual si tienes prisa o si quieres sorprender: con unos buenos espaguetis y un poco de imaginación se consigue un plato de lujo. Hoy te traigo una receta sencilla pero deliciosa, inspirada en ese estilo tan casero y alegre que caracteriza a Karlos Arguiñano: espaguetis con gambas al ajillo. Se prepara en poco tiempo, con ingredientes fáciles de encontrar y con un resultado que huele y sabe a cocina mediterránea. No puede faltar un buen queso rallado.

Ingredientes para 4 personas

400 g de espaguetis

400 g de gambas peladas (frescas o congeladas)

5 dientes de ajo

1 guindilla pequeña (opcional, si te gusta el picante)

6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Un manojo de perejil fresco

Sal al gusto

Agua abundante para la cocción

Cómo preparar los espaguetis con gambas al ajillo

Cocemos la pasta.

Pon al fuego una olla grande con agua y sal. Cuando hierva, añade los espaguetis y cuécelos según el tiempo indicado en el paquete (normalmente 8-10 minutos). Es importante dejarlos al dente, porque luego los terminaremos en la sartén. Antes de escurrirlos, guarda un vasito del agua de cocción: puede ser tu salvavidas si la salsa queda un poco seca. El ajo, el alma del plato.

Pela los ajos y córtalos en láminas finas. Calienta el aceite en una sartén amplia y sofríelos con la guindilla. Hazlo a fuego medio, con calma, porque un ajo quemado amarga y arruina el sabor. La cocina empieza a oler a gloria en este punto. Salteamos las gambas.

Añade las gambas peladas a la sartén. Con un par de minutos será suficiente: cambian de color y quedan jugosas. No hace falta más, porque si se cocinan demasiado se vuelven duras. Unimos la pasta y la magia.

Incorpora los espaguetis cocidos a la sartén. Remueve bien para que se impregnen del aceite con ajo y guindilla. Si notas que falta jugo, ese chorrito del agua de la cocción que guardaste hará maravillas. El toque final.

Añade perejil fresco picado, ajusta de sal y sirve enseguida. La combinación de aromas ya invita a sentarse a la mesa.

Consejillos extra

Si quieres un punto distinto, prueba a rallar un poco de limón sobre el plato justo antes de servir.

sobre el plato justo antes de servir. También puedes añadir unas verduras salteadas (calabacín, espinacas o pimientos) para darle más color y equilibrio.

El queso azul da un sabor fuerte, si se busca eso.

Y como diría Arguiñano: “rico, rico y con fundamento”.

Calorías aproximadas del plato

Espaguetis (400 g): ~1.400 kcal

Gambas (400 g): ~380 kcal

Aceite de oliva (90 ml aprox.): ~810 kcal

Ajos (5 dientes): ~35 kcal

Guindilla + perejil: ~10 kcal

Total del plato: ~2.635 kcal

Por persona (4 raciones): unas 660 kcal.

Conclusión

Estos espaguetis con gambas al ajillo son un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer en la cocina con ingredientes sencillos y un poco de cariño. En menos de media hora tienes un plato con sabor mediterráneo, nutritivo y capaz de sacar sonrisas en la mesa. Si quieres dar un aire de especial sabor y combinación, puedes agregar jamón.

Lo mejor es que no necesitas técnicas complicadas: basta con respetar los tiempos y dejar que el ajo y el aceite hagan su magia. El resultado es un plato casero, sabroso y equilibrado, ideal para esos días en los que quieres comer bien sin complicarte la vida.

Una receta rápida, sí, pero de esas que se quedan en la memoria.