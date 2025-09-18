Espaguetis con gambas al ajillo de Arguiñano: receta rápida
Descubre cómo preparar los espaguetis con gambas al ajillo de Arguiñano de forma fácil y rápida. Un plato lleno de sabor que encantará a toda la familia.
La pasta es de esas comidas que siempre triunfan. Da igual si tienes prisa o si quieres sorprender: con unos buenos espaguetis y un poco de imaginación se consigue un plato de lujo. Hoy te traigo una receta sencilla pero deliciosa, inspirada en ese estilo tan casero y alegre que caracteriza a Karlos Arguiñano: espaguetis con gambas al ajillo. Se prepara en poco tiempo, con ingredientes fáciles de encontrar y con un resultado que huele y sabe a cocina mediterránea. No puede faltar un buen queso rallado.
Ingredientes para 4 personas
Cómo preparar los espaguetis con gambas al ajillo
- Cocemos la pasta.
Pon al fuego una olla grande con agua y sal. Cuando hierva, añade los espaguetis y cuécelos según el tiempo indicado en el paquete (normalmente 8-10 minutos). Es importante dejarlos al dente, porque luego los terminaremos en la sartén. Antes de escurrirlos, guarda un vasito del agua de cocción: puede ser tu salvavidas si la salsa queda un poco seca.
- El ajo, el alma del plato.
Pela los ajos y córtalos en láminas finas. Calienta el aceite en una sartén amplia y sofríelos con la guindilla. Hazlo a fuego medio, con calma, porque un ajo quemado amarga y arruina el sabor. La cocina empieza a oler a gloria en este punto.
- Salteamos las gambas.
Añade las gambas peladas a la sartén. Con un par de minutos será suficiente: cambian de color y quedan jugosas. No hace falta más, porque si se cocinan demasiado se vuelven duras.
- Unimos la pasta y la magia.
Incorpora los espaguetis cocidos a la sartén. Remueve bien para que se impregnen del aceite con ajo y guindilla. Si notas que falta jugo, ese chorrito del agua de la cocción que guardaste hará maravillas.
- El toque final.
Añade perejil fresco picado, ajusta de sal y sirve enseguida. La combinación de aromas ya invita a sentarse a la mesa.
Consejillos extra
- Si quieres un punto distinto, prueba a rallar un poco de limón sobre el plato justo antes de servir.
- También puedes añadir unas verduras salteadas (calabacín, espinacas o pimientos) para darle más color y equilibrio.
- El queso azul da un sabor fuerte, si se busca eso.
Y como diría Arguiñano: “rico, rico y con fundamento”.
Calorías aproximadas del plato
Espaguetis (400 g): ~1.400 kcal
Gambas (400 g): ~380 kcal
Aceite de oliva (90 ml aprox.): ~810 kcal
Ajos (5 dientes): ~35 kcal
Guindilla + perejil: ~10 kcal
Total del plato: ~2.635 kcal
Por persona (4 raciones): unas 660 kcal.
Conclusión
Estos espaguetis con gambas al ajillo son un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer en la cocina con ingredientes sencillos y un poco de cariño. En menos de media hora tienes un plato con sabor mediterráneo, nutritivo y capaz de sacar sonrisas en la mesa. Si quieres dar un aire de especial sabor y combinación, puedes agregar jamón.
Lo mejor es que no necesitas técnicas complicadas: basta con respetar los tiempos y dejar que el ajo y el aceite hagan su magia. El resultado es un plato casero, sabroso y equilibrado, ideal para esos días en los que quieres comer bien sin complicarte la vida.
Una receta rápida, sí, pero de esas que se quedan en la memoria.