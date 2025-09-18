Recetas fáciles

Espaguetis con gambas al ajillo de Arguiñano: receta rápida

Recetas de espaguetis
Espaguetis con gambas.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Descubre cómo preparar los espaguetis con gambas al ajillo de Arguiñano de forma fácil y rápida. Un plato lleno de sabor que encantará a toda la familia.

Receta de espaguetis con gulas

Espaguetis de atún

Tortilla de espaguetis

La pasta es de esas comidas que siempre triunfan. Da igual si tienes prisa o si quieres sorprender: con unos buenos espaguetis y un poco de imaginación se consigue un plato de lujo. Hoy te traigo una receta sencilla pero deliciosa, inspirada en ese estilo tan casero y alegre que caracteriza a Karlos Arguiñano: espaguetis con gambas al ajillo. Se prepara en poco tiempo, con ingredientes fáciles de encontrar y con un resultado que huele y sabe a cocina mediterránea. No puede faltar un buen queso rallado.

Ingredientes para 4 personas

  • 400 g de espaguetis
  • 400 g de gambas peladas (frescas o congeladas)
  • 5 dientes de ajo
  • 1 guindilla pequeña (opcional, si te gusta el picante)
  • 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Un manojo de perejil fresco
  • Sal al gusto
  • Agua abundante para la cocciónespaguetis al ajillo con gambas

    • Cómo preparar los espaguetis con gambas al ajillo

    1. Cocemos la pasta.
      Pon al fuego una olla grande con agua y sal. Cuando hierva, añade los espaguetis y cuécelos según el tiempo indicado en el paquete (normalmente 8-10 minutos). Es importante dejarlos al dente, porque luego los terminaremos en la sartén. Antes de escurrirlos, guarda un vasito del agua de cocción: puede ser tu salvavidas si la salsa queda un poco seca.
    2. El ajo, el alma del plato.
      Pela los ajos y córtalos en láminas finas. Calienta el aceite en una sartén amplia y sofríelos con la guindilla. Hazlo a fuego medio, con calma, porque un ajo quemado amarga y arruina el sabor. La cocina empieza a oler a gloria en este punto.
    3. Salteamos las gambas.
      Añade las gambas peladas a la sartén. Con un par de minutos será suficiente: cambian de color y quedan jugosas. No hace falta más, porque si se cocinan demasiado se vuelven duras.
    4. Unimos la pasta y la magia.
      Incorpora los espaguetis cocidos a la sartén. Remueve bien para que se impregnen del aceite con ajo y guindilla. Si notas que falta jugo, ese chorrito del agua de la cocción que guardaste hará maravillas.
    5. El toque final.
      Añade perejil fresco picado, ajusta de sal y sirve enseguida. La combinación de aromas ya invita a sentarse a la mesa.

    Consejillos extra

    • Si quieres un punto distinto, prueba a rallar un poco de limón sobre el plato justo antes de servir.
    • También puedes añadir unas verduras salteadas (calabacín, espinacas o pimientos) para darle más color y equilibrio.
    • El queso azul da un sabor fuerte, si se busca eso.

    Y como diría Arguiñano: “rico, rico y con fundamento”.

    Calorías aproximadas del plato

    Espaguetis (400 g): ~1.400 kcal

    Gambas (400 g): ~380 kcal

    Aceite de oliva (90 ml aprox.): ~810 kcal

    Ajos (5 dientes): ~35 kcal

    Guindilla + perejil: ~10 kcal

    Total del plato: ~2.635 kcal
    Por persona (4 raciones): unas 660 kcal.

    Conclusión

    Estos espaguetis con gambas al ajillo son un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer en la cocina con ingredientes sencillos y un poco de cariño. En menos de media hora tienes un plato con sabor mediterráneo, nutritivo y capaz de sacar sonrisas en la mesa. Si quieres dar un aire de especial sabor y combinación, puedes agregar jamón.

    Lo mejor es que no necesitas técnicas complicadas: basta con respetar los tiempos y dejar que el ajo y el aceite hagan su magia. El resultado es un plato casero, sabroso y equilibrado, ideal para esos días en los que quieres comer bien sin complicarte la vida.

    Una receta rápida, sí, pero de esas que se quedan en la memoria.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas