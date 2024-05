La ensalada de trigo sarraceno con salmón ahumado y aguacate es una verdadera fiesta de sabores y texturas y una manera exquisita de probar el trigo sarraceno como ingrediente en ensaladas y en la cocina en general, si no se ha utilizado antes. Es bastante conocida la larga y armoniosa relación del aguacate con mariscos como los camarones y los langostinos, por lo que no debe sorprender lo bien que se lo lleva en esta receta con otro producto marino asociado a platos y aperitivos gourmet, como el salmón ahumado.

El trigo sarraceno es también llamado trigo negro y alforfón, y en realidad no pertenece a la familia de los cereales, las gramíneas, sino a las poligonáceas, y es muy apreciado en las dietas naturistas y vegetarianas porque abunda en nutrientes y no contiene gluten, lo que lo hace apto para celíacos. Se trata de una especie originaria de Asia Central, por lo que no es de extrañar que hoy en día los principales productores sean Rusia, Ucrania y China. Vemos que cada vez se incorpora con mayor frecuencia a los platos y menús de la cocina occidental.

Actualmente es un ingrediente presente en platos de la gastronomía japonesa, india, rusa y de otros países de Europa Oriental, francesa y china, entre otras, y ha ido ganando espacio en otras cocinas occidentales, sobre todo por su presencia en platos vegetarianos y por su uso en forma de harina.

Ingredientes:

100 gramos de trigo sarraceno

100 gramos de salmón ahumado

1 aguacate grande

1 pepino

1 tomate

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre de vino blanco

Sal

Pimienta negra

Cómo preparar la ensalada de trigo sarraceno con salmón ahumado y aguacate:

Calentar una olla de agua con sal y agregar el trigo sarraceno. Dejar que hierva durante 15 minutos; luego escurrir y reservar. El punto de cocción tiene que ser el exacto, ni resultar duro al paladar el grano de trigo sarraceno, ni tampoco pasarse de cocción. Cortar el tomate en pequeños trozos, el pepino y el aguacate en rodajas y el salmón ahumado en tiras. Colocar en un bol el trigo sarraceno, ya frío, el tomate, el pepino, las tiras de salmón y el aguacate. Salpimentar y mezclar despacio y con cuidado, para que el aguacate no se deshaga. Pasar a la ensaladera y aderezar con vinagre y aceite poco antes de servir, o colocar estos ingredientes en la mesa para que se sirva cada comensal.

Información nutricional: 450 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Ensaladas

Prepara esta deliciosa y refrescante ensalada de trigo sarraceno con salmón ahumado y aguacate, que funciona muy bien como entrante, pero también como plato principal de una cena ligera. Es una receta que permite incorporar otros ingredientes que tengas en la nevera o sean de tu gusto, como lechuga, zanahoria y huevos cocidos, por ejemplo.