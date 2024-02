La ensalada de garbanzos con frutas exóticas es una opción deliciosa y saludable para disfrutar en cualquier época del año. Esta combinación única de ingredientes frescos y coloridos te transportará a un viaje culinario lleno de sabores exóticos y texturas sorprendentes. En este artículo, te enseñaremos cómo preparar esta deliciosa ensalada paso a paso, así como los beneficios nutricionales que aporta a tu dieta.

Esta ensalada es una opción versátil y deliciosa para disfrutar como plato principal o como acompañamiento en tus comidas diarias. Su mezcla de sabores dulces, cremosos y refrescantes la convierten en una alternativa saludable y atractiva para incorporar más frutas y legumbres a tu dieta. Además, su preparación sencilla y rápida la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan opciones nutritivas y sabrosas sin pasar horas en la cocina. En lo que se refiere a las frutas, si no se consiguen o no gustan las que vienen en los ingredientes de la receta, no hay problema. Se pueden sustituir por otras frutas, con igual resultado.

Beneficios nutricionales

La ensalada de garbanzos con frutas exóticas es una excelente fuente de proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales para tu salud. Los garbanzos son ricos en proteínas vegetales, fibra dietética y antioxidantes que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la digestión.

El mango es una fruta tropical cargada de vitamina C, vitamina A y fibra que fortalecen el sistema inmunológico y promueven la salud de la piel. El aguacate es una fuente de grasas saludables, como el ácido oleico, que ayudan a reducir el colesterol y protegen el corazón. El pepino es rico en agua y nutrientes como la vitamina K, que contribuyen a la hidratación y la salud ósea.

En conjunto, estos ingredientes ofrecen una combinación equilibrada de nutrientes que benefician a tu cuerpo y tu bienestar general.

Ingredientes:

1 lata de garbanzos cocidos de 300 gramos

1 mango maduro

1 aguacate

1 pepino

1 limón

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Cilantro fresco para decorar

Instrucciones:

Enjuaga los garbanzos cocidos bajo agua fría para quitarles el exceso de sal y escúrrelos bien. Pela y corta el mango, el aguacate y el pepino en dados de tamaño similar. Mezcla los garbanzos, el mango, el aguacate y el pepino en un tazón grande. Exprime el jugo de limón sobre la ensalada y añade el aceite de oliva. Condimenta con sal y pimienta al gusto y mezcla bien todos los ingredientes. Refrigera la ensalada durante al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se mezclen y se intensifiquen. Decora con hojas de cilantro fresco antes de servir.

Información nutricional: 650 kcal

Tipo de cocina: Exótica, tropical

Tipo de comida: Almuerzo

Anímate a probar esta deliciosa ensalada y sorprende a tus invitados con una explosión de sabores exóticos en cada bocado. ¡Tu paladar te lo agradecerá!