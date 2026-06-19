Cócteles de frutas sin alcohol: 3 recetas refrescantes y sin azúcar añadido
Descubre 3 recetas de cócteles de frutas sin alcohol: cóctel de melocotón y té verde, naranja con menta y sandía con agua de coco. Fáciles, refrescantes y sin azúcar añadido.
Cóctel de frutas a la brasas
Mojito de maracuyá
Cóctel de licor de fruta, naranja y pomelo
3 cócteles de frutas sin alcohol, cóctel de naranja con aroma a menta, o de sandía y agua de coco o un cóctel fácil de melocotón té verde y aroma a vainilla. Todos sin alcohol, sin azúcar añadido, y llenos de vitaminas. Todos los ingredientes son fáciles de encontrar y baratos. Incluso el agua de coco para uno de los cócteles la venden ya en muchos supermercados, así que no es difícil localizarla.
Cóctel de melocotón, té verde y extracto de vainilla
Ingredientes (1 litro):
Preparación:
Con antelación poner en agua muy caliente las bolsitas de té verde (yo puse té verde a la vainilla, pero puedes poner el té verde que más te guste). Pelamos y cortamos los melocotones maduros en trozos pequeños. En un recipiente apto para la batidora pondremos los trozos de melocotón, 500 ml de agua, y el extracto de vainilla. Batimos con la batidora hasta lograr triturar todo completamente. Probaremos y se hace falta se añaden unas gotas de edulcorante.
Añadimos ahora el té verde que teníamos reposando y también lo batimos. Solo nos queda añadir el resto del agua y remover bien para que todo se mezcle. A la nevera al menos dos horas o mejor una hora al congelador y otra a la nevera.
Cóctel de naranja con aroma a menta
Ingredientes:
- 250 ml de zumo de naranja
- 150 ml de gaseosa
- 50 ml de granadina o licor de fresa
- Cerezas o guindas
- Un trocito de cáscara de naranja
- 250 ml de té de menta poleo
Preparación:
Ponemos 3 bolsitas de menta poleo en 250 ml de agua muy caliente. Reservamos. Hacemos el zumo de naranja o usamos, zumo de naranja comprado pero que no sea de ‘concentrado’, ya que sabe distinto. En un recipiente apto para batir colocamos el zumo de naranja ya exprimido, la infusión de menta poleo, y un poco de edulcorante.
Batir todo y a la nevera al menos 2 horas. Una vez lo sacamos de la nevera añadimos la gaseosa. A la hora de servir en una copa colocamos un poco de granadina en el fondo, encima vamos vertiendo el cóctel de naranja y menta poleo. Se adorna con unas cerezas que cortamos ligeramente y ponemos sobre el borde de la copa, y un trocito de cáscara de naranja rodeando la pajita.
Cóctel de sandía y agua de coco
Ingredientes:
- 500 gr de sandía pelada
- 2 kiwis
- Edulcorante líquido tipo Stevia
- 500 ml de agua de coco
- Un chorrito de zumo de limón
Preparación:
Primero cortamos la sandía, le quitamos bien las pepitas y reservamos los trozos en un recipiente. Pelamos los kiwis y los troceamos, que los usaremos luego para adornar. En una batidora primero colocamos los trozos de sandía con un poco de zumo de limón y un vaso de agua de coco.
Batir bien del kiwi. Reservamos. Ahora en otro recipiente pondremos el resto del agua de coco unos 250 ml edulcorante si hace falta y batimos de nuevo.
A la hora de servir ponemos hielo bastante picado y sobre el hielo vamos añadiendo la mezcla de sandía y agua de coco. Como adorno pondremos unos trocitos de kiwi cortados sobre el borde de la copa.
Trucos para que los cócteles sin alcohol queden perfectos
La diferencia entre un cóctel de frutas normal y uno realmente bueno suele estar en los detalles. La fruta debe ser madura y de temporada, estar en su mejor momento.
La temperatura es otro factor importante. Los cócteles sin alcohol ganan mucho cuando se sirven bien fríos. En mi experiencia, incluso unos minutos extra en la nevera antes de servir pueden marcar la diferencia.
Ir mezclando frutas dulces y ácidas también funciona, así como hierbas aromáticas como menta o hierbabuena.
Más ideas de cócteles sin alcohol con frutas de temporada
En verano resulta difícil competir con frutas como la sandía, el melón o los melocotones. Son jugosas, aromáticas y funcionan especialmente bien con hielo triturado.
Cuando llega el otoño aparecen opciones diferentes. La manzana y la pera permiten preparar combinaciones muy interesantes, especialmente si se mezclan con cítricos para aportar un poco de frescura.
La primavera suele ser territorio de fresas, cerezas tempranas y albaricoques. Son frutas con mucho carácter que aportan color y sabor sin necesidad de añadir ingredientes extra.
Utilizar fruta de temporada no solo suele mejorar el resultado. También permite disfrutar de sabores más intensos y naturales.
Preguntas frecuentes sobre los cócteles sin alcohol
¿Cómo se llama un cóctel sin alcohol?
El nombre más utilizado es mocktail. Es un término inglés que hace referencia a cóctel sin alcohol.
¿Cómo hacer que un cóctel sin alcohol tenga más cuerpo?
Una forma muy sencilla consiste en utilizar frutas con más pulpa. El mango, el plátano o algunas variedades de melocotón aportan una textura mucho más cremosa.
También ayuda no filtrar completamente la mezcla. Mantener parte de la pulpa proporciona una sensación más rica y natural cuando se bebe.
¿Se puede hacer agua de coco en casa?
No exactamente. El agua de coco es el líquido que se encuentra de manera natural dentro de los cocos verdes. No existe una receta casera capaz de reproducirla de forma auténtica utilizando otros ingredientes.
Si se dispone de un coco fresco, sí es posible extraer directamente el agua que contiene en su interior.
¿Cuánto duran los cócteles de frutas en la nevera?
Lo ideal es consumirlos recién preparados. Es cuando conservan mejor el aroma, la textura y el sabor de la fruta.
Si sobra cantidad, pueden guardarse en la nevera dentro de un recipiente bien cerrado durante aproximadamente uno o dos días. A partir de ese momento algunas frutas comienzan a oxidarse y el resultado pierde frescura.
Por eso, cuando se trata de cócteles naturales, prepararlos justo antes de servir suele ser siempre la mejor opción.