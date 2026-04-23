Bizcocho de naranja Thermomix fácil y esponjoso con ingredientes básicos
¿Te gusta la repostería pero tienes poco tiempo en casa? No dejes de probar este rico bizcocho de naranja thermomix fácil.
Bizcocho de claras de huevo
Bizcocho integral sin azúcar añadido
Bizcocho de yogur y plátano
El bizcocho de naranja en Thermomix es uno de esos clásicos que siempre funcionan. Lo preparas una vez… y sabes que vas a repetir. Tiene un sabor fresco, ese aroma cítrico tan agradable y una textura esponjosa que encaja perfectamente en cualquier momento del día.
Y lo mejor es lo fácil que resulta. Sin ingredientes raros ni pasos complicados.
Aquí la Thermomix juega a favor. Mezcla rápido, deja una masa homogénea y te ahorra bastante tiempo. Eso, cuando vas con prisa, se agradece.
Pero hay algo más interesante en esta receta. Se utiliza la naranja entera, con piel incluida (bien lavada, eso sí). Este detalle cambia bastante el resultado. Aporta más sabor, más aroma y una humedad que evita que el bizcocho quede seco. Al final, lo que obtienes es un bizcocho equilibrado. Dulce, pero sin pasarse.
Ingredientes básicos
Elaboración paso a paso
- Primero, precalienta el horno a 180 °C. Parece un detalle menor, pero influye bastante en cómo sube el bizcocho.
- Corta la naranja en trozos, quitando las semillas si las tiene. Después, tritúrala en el vaso de la Thermomix hasta conseguir una mezcla fina.
- Añade los huevos y el azúcar. Mezclarlos bien durante un par de minutos ayuda a que la masa tenga más aire y luego quede más esponjosa.
- Incorpora el aceite y mezcla unos segundos más.
- Ahora llega el turno de la harina, la levadura y la sal. Mézclalo todo, pero sin pasarte. Solo lo justo para integrar.
- Vierte la masa en un molde previamente engrasado y llévalo al horno durante unos 30–40 minutos.
- Para saber si está listo, usa el clásico truco del palillo. Si sale limpio, perfecto.
- Déjalo reposar unos minutos antes de desmoldar. Merece la pena esperar.
Trucos para que quede esponjoso
Hay pequeños detalles que marcan la diferencia.
- Por ejemplo, evita abrir el horno durante los primeros 20–25 minutos. Si lo haces, el bizcocho puede bajar.
- Otro punto importante: no mezclar demasiado la harina. Si trabajas mucho la masa, el resultado será más compacto.
- Y la naranja… mejor si está madura. Tiene más sabor y aporta un dulzor natural muy agradable.
Variaciones que puedes probar
Una vez que tienes la base, puedes experimentar sin miedo.
Añadir pepitas de chocolate es una opción sencilla y muy resultona. También puedes probar con un toque de canela o vainilla.
- Si quieres algo más ligero, mira esta receta bizcocho de avena o el bizcocho de avena y yogur, un poco más saludable.
- Otra idea es el bizcocho de plátano y avena, ideal si te gusta aprovechar el dulzor natural de la fruta.
- Como más tradicional, el bizcocho de nata casero es un acierto seguro.
- Y si quieres seguir sacando partido a la Thermomix, el bizcocho de yogur Thermomix también es muy fácil y rápido.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10–15 minutos
Tiempo de horneado: 30–40 minutos
Porciones: 6–8 personas
Información nutricional (aprox. por porción):
Calorías: entre 220 y 300 kcal
Tipo de cocina: Casera / Repostería
Tipo de comida: Desayuno o merienda
Es una receta sencilla, de las que salen bien sin complicarse demasiado. Y eso, al final, es lo que hace que vuelva a la cocina una y otra vez.