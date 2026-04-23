Bizcocho de naranja Thermomix fácil y esponjoso con ingredientes básicos

El bizcocho de naranja en Thermomix es uno de esos clásicos que siempre funcionan. Lo preparas una vez… y sabes que vas a repetir. Tiene un sabor fresco, ese aroma cítrico tan agradable y una textura esponjosa que encaja perfectamente en cualquier momento del día.

Y lo mejor es lo fácil que resulta. Sin ingredientes raros ni pasos complicados.

Aquí la Thermomix juega a favor. Mezcla rápido, deja una masa homogénea y te ahorra bastante tiempo. Eso, cuando vas con prisa, se agradece.

Pero hay algo más interesante en esta receta. Se utiliza la naranja entera, con piel incluida (bien lavada, eso sí). Este detalle cambia bastante el resultado. Aporta más sabor, más aroma y una humedad que evita que el bizcocho quede seco. Al final, lo que obtienes es un bizcocho equilibrado. Dulce, pero sin pasarse.

Ingredientes básicos

1 naranja entera (bien lavada)

3 huevos

200 g de azúcar

100 ml de aceite de girasol

220 g de harina

1 sobre de levadura química

1 pizca de sal

Opcional: azúcar glas para decorar

Elaboración paso a paso

Primero, precalienta el horno a 180 °C. Parece un detalle menor, pero influye bastante en cómo sube el bizcocho. Corta la naranja en trozos, quitando las semillas si las tiene. Después, tritúrala en el vaso de la Thermomix hasta conseguir una mezcla fina. Añade los huevos y el azúcar. Mezclarlos bien durante un par de minutos ayuda a que la masa tenga más aire y luego quede más esponjosa. Incorpora el aceite y mezcla unos segundos más. Ahora llega el turno de la harina, la levadura y la sal. Mézclalo todo, pero sin pasarte. Solo lo justo para integrar. Vierte la masa en un molde previamente engrasado y llévalo al horno durante unos 30–40 minutos. Para saber si está listo, usa el clásico truco del palillo. Si sale limpio, perfecto. Déjalo reposar unos minutos antes de desmoldar. Merece la pena esperar.

Trucos para que quede esponjoso

Hay pequeños detalles que marcan la diferencia.

Por ejemplo, evita abrir el horno durante los primeros 20–25 minutos . Si lo haces, el bizcocho puede bajar.

. Si lo haces, el bizcocho puede bajar. Otro punto importante: no mezclar demasiado la harina . Si trabajas mucho la masa, el resultado será más compacto.

. Si trabajas mucho la masa, el resultado será más compacto. Y la naranja… mejor si está madura. Tiene más sabor y aporta un dulzor natural muy agradable.

Variaciones que puedes probar

Una vez que tienes la base, puedes experimentar sin miedo.

Añadir pepitas de chocolate es una opción sencilla y muy resultona. También puedes probar con un toque de canela o vainilla.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10–15 minutos

Tiempo de horneado: 30–40 minutos

Porciones: 6–8 personas

Información nutricional (aprox. por porción):

Calorías: entre 220 y 300 kcal

Tipo de cocina: Casera / Repostería

Tipo de comida: Desayuno o merienda

Es una receta sencilla, de las que salen bien sin complicarse demasiado. Y eso, al final, es lo que hace que vuelva a la cocina una y otra vez.