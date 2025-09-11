Cómo hacer arroz tres delicias casero como el de Arguiñano

El arroz tres delicias es uno de esos platos que, aunque nos llegaron de la cocina oriental, ya forman parte de nuestra mesa con toda naturalidad. Seguro que más de una vez lo has pedido en un restaurante chino, pero hacerlo en casa tiene otra magia: sabes qué ingredientes lleva, ajustas el punto de sal, y sobre todo, disfrutas de ese sabor casero que tanto gusta. Inspirándonos en la forma sencilla y sabrosa de cocinar de Karlos Arguiñano, vamos a preparar un arroz tres delicias que te va a recordar a los mejores.

Ingredientes (para 4 raciones)

300 g de arroz de grano largo (mejor basmati o jazmín, para que quede suelto).

150 g de jamón cocido en taquitos.

100 g de guisantes (pueden ser congelados, no pasa nada).

2 zanahorias medianas.

2 huevos.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

2 cucharadas de salsa de soja.

Sal al gusto.

Agua abundante para cocer el arroz.

Paso a paso

Cocer el arroz. Empieza lavando el arroz bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Esto es un truco básico para que no quede apelmazado. Después, cuécelo en agua con sal unos 12 minutos. Escúrrelo bien y enfríalo bajo un chorro de agua fría. Reserva. Verduras listas. Pela las zanahorias, córtalas en daditos pequeños y cuécelas junto a los guisantes durante unos 8 minutos. Una vez tiernas, escúrrelas. La tortilla francesa. Bate los huevos con una pizca de sal, haz una tortilla fina y, cuando enfríe un poco, córtala en tiras o dados. El sofrito. En una sartén grande o wok, calienta el aceite y añade primero el jamón en tacos. Sofríe un par de minutos y luego incorpora las zanahorias y los guisantes. El toque final. Añade el arroz, la tortilla y la salsa de soja. Remueve bien a fuego medio-alto durante un par de minutos hasta que todo se mezcle y coja ese sabor característico. Servir y disfrutar. Llévalo directamente a la mesa. Si te gusta más intenso, acompáñalo con un poco más de salsa de soja aparte. Incluso puedes añadir un huevo cocinado a tu gusto.

Trucos que marcan la diferencia

Si tienes arroz cocido del día anterior, todavía mejor: quedará más suelto.

Puedes añadir maíz dulce , que le da color y un toque fresco.

Si prefieres, cambia el jamón cocido por pechuga de pollo salteada.

Calorías aproximadas

Para toda la receta:

Arroz (300 g en crudo): ~1.050 kcal.

Jamón cocido (150 g): ~225 kcal.

Guisantes (100 g): ~80 kcal.

Zanahorias (200 g): ~82 kcal.

Huevos (2 medianos): ~140 kcal.

Aceite de oliva (45 ml): ~405 kcal.

Salsa de soja (30 ml): ~20 kcal.

Total del plato: ~2.002 kcal.

Dividido en 4 raciones, son unas 500 kcal por persona. Bastante equilibrado, ideal como plato único para una comida completa.

Un plato con alma casera

Preparar arroz tres delicias en casa no es solo cocinar, es disfrutar del proceso: oler el sofrito, ver cómo el arroz se integra con las verduras y la tortilla, y luego sentarse a comer algo que tú mismo has preparado. Como diría Arguiñano, “rico, rico y con fundamento”. Y lo mejor es que, con esta receta, tienes un plato saludable, fácil y muy resultón que gustará tanto a niños como a mayores.