Arroz con mejillones de Arguiñano: una receta marinera deliciosa

Hay platos que huelen a mar aunque los cocines en mitad de la ciudad. El arroz con mejillones es uno de ellos. Es sencillo, barato y, como diría Arguiñano, “rico, rico y con fundamento”. No hace falta complicarse demasiado para disfrutar de un buen arroz marinero: basta con unos mejillones frescos, un sofrito bien hecho y un poco de cariño.

Lo bueno de esta receta es que llena la mesa de color y sabor, pero sin darte demasiadas vueltas en la cocina. Un plato sencillo y rico, de los de toda la vida.

Paso a paso

Paso 1: Preparar los mejillones

Se empieza con los mejillones. Hay que lavarlos bien, quitarles las barbas y rascar un poco las conchas. Los pones en una olla con el vino y el laurel, tapas y esperas a que se abran. En cuestión de minutos los tienes listos. El caldo que sueltan no lo tires: cuélalo, porque será la base de sabor del arroz. Los mejillones, cuando se enfríen, los sacas de la concha (deja algunos con media concha si quieres decorar).

Paso 2: El sofrito

Mientras tanto, en una cazuela ancha, pon el aceite a calentar y sofríe la cebolla, el pimiento verde y el rojo bien picados. Cuando empiecen a dorarse, añade los ajos. Luego va el tomate, que hay que dejar reducir un poco para que pierda el agua.

Este es el momento de darle gracia: pimentón, azafrán… Remueve rápido para que no se queme nada. El olor en este punto ya es una maravilla.

Paso 3: Cocinar el arroz

Echa el arroz en la cazuela y rehógalo un par de minutos con el sofrito. Luego añade el caldo caliente, mezclado con el jugo de los mejillones. Tres partes de líquido por una de arroz es la proporción que nunca falla. Prueba de sal, añade pimienta, y a fuego medio unos 16-18 minutos.

No hace falta remover mucho, basta con vigilarlo y dejar que el arroz se empape del sabor marinero.

Paso 4: Añadir los mejillones

Cuando falten unos cinco minutos, incorpora los mejillones sin cáscara. Los de media concha puedes ponerlos por encima, quedan bonitos y dan un aire más festivo al plato. Al terminar, apaga el fuego, tapa la cazuela con un paño y deja reposar tres minutos.

Paso 5: A la mesa

Sirve el arroz con perejil fresco picado. El grano queda jugoso, con ese toque del mar que le da el caldo y la gelatina natural de los mejillones. Es un plato humilde, pero al probarlo se entiende por qué nunca pasa de moda. Se puede acompañar con una guarnición de verduras.

Calorías aproximadas

400 g de arroz → 1440 kcal

1 kg de mejillones → 900 kcal

4 cucharadas de aceite → 530 kcal

200 ml de vino blanco → 150 kcal

Verduras y tomate → 250 kcal

Caldo y especias → 20 kcal

Total: unas 3290 kcal

Por ración (4 platos): alrededor de 820 kcal.

El arroz con mejillones es un plato que no falla. Tiene ese equilibrio entre lo sencillo y lo festivo que tanto gusta. Y lo mejor: aunque lo prepares en casa, con un poco de imaginación parece que estás comiendo al lado del mar.