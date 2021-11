Esta receta de acelgas con tomate y jamón es muy nutritiva, por lo que es una buena idea para incluir en nuestra dieta. Nos llevará muy poco tiempo y el resultado nos encantará. Aunque al cocinarla la acelga no se vea muy apetitosa, la combinación con el tomate y el jamón es deliciosa. Es ideal como guarnición para nuestras comidas o como una cena ligera. Este tipo de recetas son ideales para que los más pequeños de la casa disfruten del sabor y los nutrientes de las acelgas, pues suelen ser reacios a ellas. La acelga es un vegetal con múltiples beneficios y propiedades para la salud. Es rica en calcio, un mineral necesario para los dientes y los huesos. También posee magnesio, que tiene una función reguladora en el cuerpo, y el hierro que mantiene los músculos fuertes. Fortalece el sistema inmune y ayuda a controlar el colesterol. El tomate es rico en minerales y vitaminas importantes para el organismo. Ayuda a limpiar el cuerpo y disminuye la retención de líquidos. Debido a su contenido en vitamina A, C y E, es una excelente fuente de antioxidantes. Por otro lado, posee licopeno, un ingrediente natural que mejora la circulación sanguínea. Es bueno para adelgazar por su bajo aporte de grasas. Ingredientes:

500 gramos de acelgas

400 gramos de tomate

100 gramos de jamón serrano

3 dientes de ajos

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de sal

Pimienta recién molida

Cómo preparar acelgas con tomate y jamón:

Empezamos lavando bien las acelgas con abundante agua. Llenamos una olla con suficiente agua y la cucharadita de sal. Cocinamos las acelgas en el agua durante 10 minutos. Pasado este tiempo escurrimos y dejamos enfriar. Luego cortamos en trozos medianos. Hervimos los tomates unos minutos para después pelarlos. Los cortamos en pequeños trozos. También pelamos y cortamos los ajos y las cebollas. Calentamos una sartén con un chorrito de aceite. Sofreímos la cebolla y el ajo picados hasta que la primera se vuelva transparente. En este punto agregamos los tomates en trozos y salpimentamos al gusto. También ponemos el jamón serrano cortado en tiras. Dejamos cocer unos 10 minutos a fuego alto. Transcurrido este tiempo añadimos las acelgas. Revolvemos un poco y cocinamos dos minutos más. Rectificamos el punto de sal, teniendo en cuenta que el jamón ya aporta un punto sabroso. A continuación, servimos acompañando una deliciosa carne y una copa de vino.

Las acelgas con tomate y jamón son exquisitas. No solo es una receta deliciosa y sencilla de preparar, también es muy saludable por lo que es una buena opción para hacer en casa. Si no sabes qué comer hoy ya no tienes que buscar más. Esta es un plato ideal por su rico sabor y fácil preparación.