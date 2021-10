Las acelgas son un superalimento que toda la familia debe comer, la verdura más deliciosa que con estas recetas volará de la mesa. No siempre es fácil conseguir que no quede nada en el plato, especialmente cuando se trata de verduras como las acelgas. Hay una y mil formas para cocinarlas consiguiendo que queden perfectas y que gusten. Al horno, salteadas o gratinadas, estas acelgas estarán deliciosas, solo necesitamos unos pocos ingredientes para disfrutarlas. Atrévete a probar las acelgas como nunca antes, con estas recetas no te quedarás nunca sin ideas para cocinarlas.

Las 5 recetas con acelgas ideales para que toda la familia coma verdura

Unas acelgas gratinadas con queso son la mejor forma de conseguir que los niños coman esta verdura. Con ellas conseguiremos darle un acabado suave a una verdura de hoja verde que no siempre es bienvenida. El queso cubrirá de gloría y esconderá el hecho de que sea verdura, poco a poco, podemos ir retirando la cantidad de este ingrediente, hasta que queden solo las acelgas.

Un tartar de acelgas con calabacín y huevo es una cena saludable que tiene todo lo necesario para triunfar. Solo necesitamos una buena materia prima que será esta gama de verduras impresionantes para conseguir el acabado perfecto. El huevo es un ingrediente opcional, podemos retirarlo en caso de ser veganos, igualmente quedará buenísimo.

Este arroz con acelgas es una especie de risotto que llegará a nuestra mesa para quedarse. Si no queremos servir solo las acelgas o necesitamos un plato completo, esta receta es la ideal. Con un arroz integral potenciaremos la cantidad de fibra que necesitamos para crear un plato saludable y delicioso, ideal para disfrutarlo toda la familia por todo lo alto esta temporada.

La crema de acelgas con quesitos enamorará a niños y mayores. Este tipo de recetas usan un poco de nata y quesitos para crear sabores familiares con un ingrediente nuevo, la acelga. El color verde intenso quedará un poco disimulado y conseguiremos con esta crema un plato de cuchara que calentito estará de vicio. Una combinación de los más otoñal que no podemos dejar de preparar.

El pastel de acelgas y cebolla es una combinación de ingredientes realmente única para conseguir un acabado espectacular. Con unos sabores naturales y una elaboración al horno, podemos dejar este pastel preparado y combinarlo con una buena ensalada o un poco de kétchup, de esta manera conseguiremos un plato de lo más especial para todos.