La seguridad en el corazón del voto por correo en Madrid brilla por su ausencia. Lejos de ser una nave blindada, los sufragios se ordenan en unas instalaciones antiguas. Desde el exterior de la calle se pueden ver las cajas con los sobres. Una de las puertas está permanentemente abierta a cualquier persona sin ningún control de accesos. Se puede acceder fácilmente donde están las papeletas del 23J. OKDIARIO ha hecho un reconocimiento in situ del CAM1, el Centro de Admisión Masivo de Correos en Mercamadrid, el más grande de los que hay en la capital.

Acudimos a última hora del día. Ni rastro de agentes de Policía Nacional o Local, o Guardia Civil. Sólo un veterano vigilante está en una garita en uno de los laterales. Nos atiende mientras se dispone a comer un tupper de pollo asado a modo de cena. No se le ve muy preocupado. Mientras tanto, decenas de trabajadores salen de trabajar. Ocho horas clasificando paquetes. Muestran claros signos de cansancio. «Qué bien me vendría ahora un baño en una piscina», comenta uno. «Yo me voy a emborrachar, de esta me voy a dar a la bebida», agrega otro veterano con pesar.

Junto a empresas de fruta, de almacenamiento en frío y de logística está estas dependencias cruciales de 5.000 metros cuadrados para el buen funcionamiento de las elecciones generales. Dentro hay bullicio de personas trabajando y que acaban su jornada a las 22:00. Fuera no tanto. Un camión tipo tráiler de la empresa Transporte Viana opera en uno de los muelles. Llama la atención que en uno de los laterales hay antiguas clásicas puertas para pequeños camiones sin ningún tipo de vigilancia. Los sindicatos aseguran que con el sistema de videovigilancia es suficiente. Sin embargo, tras media hora rondando la nave, curioseando cada rincón, nadie de seguridad acude.

Una de las puertas abiertas permanentemente con una piedra y sin seguridad. (Foto: OKDIARIO)

Pasos

El viaje del voto es el siguiente. El ciudadano lo pide por la web o en las oficinas de Correos, se le envía el kit con los dos sobres y todas las papeletas de las candidaturas que concurren al 23J. El votante deposita su sobre y llega, entre otros centros, al CAM1 donde los trabajadores se encuentran desbordados. En Madrid también existe los CAM2, CAM3 y CAM4. No obstante, el CAM 1 es para cartas urgentes y certificadas, el resto son para paquetería no urgente, publicorreo, mercancías para Canarias, envíos con trámites aduaneros para ese Archipiélago y para las dos ciudades autónomas.

Del CAM1 el voto pasa a las unidades de distribución, oficinas en las que se guardan los votos hasta el 23J en el que los miles de carteros de la empresa pública postal acudirán a las urnas a depositar los votos tras comprobar que las personas figura correctamente en el censo.