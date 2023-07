Los sindicatos destapan el caos en el voto por correo: «El Gobierno no quiere que la gente vote»

«El Gobierno no tiene nada bajo control», con esta frase, los sindicatos de Correos resumen el caos que se está viviendo en la empresa postal de cara a las próximas elecciones generales en cuanto al reparto del voto por correo. A menos de 10 días de que se cierre el plazo, aún faltan millones de votos por repartir. Además, los refuerzos que se necesitan para no sobrecargar a los trabajadores de Correos no son suficientes y hay carteros trabajando por encima de los 40 grados. Todo un descontrol que desde la empresa pública postal están tratando de silenciar. Sin embargo, los sindicatos han destapado la mala gestión con la que está llevándose a cabo la votación por correo.

«Están engañando a los ciudadanos con las cifras, hay más de dos millones de votos sin repartir, creemos que no quieren que la gente vote», explica Regino Martín, responsable del sector postal de CCOO en una entrevista con este periódico. Y no le falta razón, puesto que la amplia mayoría de votantes que optó por esta modalidad aún no ha recibido las papeletas en su domicilio. Es importante reseñar que muchos de ellos ya se encuentran de vacaciones, por lo que no podrán finalmente llevar su papeleta a las oficinas postales.

A esta mentira también se suma el engaño en cuanto a la plantilla de refuerzo que desde Correos dicen haber contratado para asegurar el voto por correo. Según aseguran desde CCOO a este periódico, la mayoría de estos puestos de trabajo son sustituciones para las vacaciones. Los carteros están sobrecargados de trabajo, y en plena ola de calor. «En alerta roja, los carteros deben dejar de repartir», explica el portavoz sindical.

Colas en Correos

OKDIARIO se ha trasladado hasta las oficinas de Correos para conocer de primera mano cómo se está llevando a cabo la entrega de votos por correo. Desde que se inició el plazo para solicitar esta modalidad de voto, las largas colas en la mayoría de oficinas han sido frecuentes. De hecho, en oficinas como la de Torre del Mar (Málaga) algunos ciudadanos han tenido que esperar hasta una hora y media para poder enviar su voto.

Oscurantismo

A este caos se suma el «decreto de silencio» que se ha instaurado en la empresa para dar la imagen de que todo está bajo control.

«Existe una caza de brujas hacia los trabajadores que filtren información a los medios de comunicación», explica el sindicalista de CCOO, que afea el «oscurantismo» que se ha impuesto desde la dirección de la empresa. Como ha podido comprobar OKDIARIO, responsables de varias oficinas han rechazado hacer declaraciones a los medios, remitiendo al gabinete de comunicación de la empresa pública.

Cómo votar por correo

A pesar del caos a la hora de emitir los votos por correo, los ciudadanos aún están a tiempo de pedirlo. El trámite es sencillo: primero hay que solicitar el voto, después recibirlo y, por último, entregarlo. Para pedir el voto es necesario acudir a alguna de las oficinas postales o presentar la solicitud a través de la web, con el DNI electrónico o un certificado digital válido. El plazo finaliza el 16 de julio.

Tras ello, la Oficina del Censo Electoral enviará la documentación necesaria para votar a la dirección indicada en la solicitud. Una vez que se recibe la documentación, hay que elegir la papeleta de votación y meterla en el sobre de votación junto con el certificado de inscripción en el censo.

Después, hay que llevar este sobre a una oficina de Correos, donde el elector tendrá que identificarse con el DNI o un documento análogo antes del 20 de julio. En caso de no poder acudir personalmente a entregar la documentación, será necesario otorgar una autorización para que la deposite otra persona, acompañada de una fotocopia del DNI o documento análogo.