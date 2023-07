Retrasos en el voto por correo: sólo un tercio de los 2,2 millones de votantes ha recibido la papeleta

A 11 días para las elecciones generales, apenas un tercio de los votantes que han solicitado el voto por correo ha recibido la documentación electoral. Ésa es, al menos, la estimación de los sindicatos pues, a día de hoy, Correos no ha facilitado datos oficiales. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) calculan que ya se han procesado 2,2 millones de peticiones de voto por correo, y creen que la cifra final puede acercarse incluso a los 3 millones, todo un récord.

El principal problema, según los sindicatos, es la falta de personal, que está complicando las labores de reparto y entrega de la documentación. Desde CSIF denuncian que no han llegado los «refuerzos prometidos» por Correos, mientras la carga de trabajo ha sufrido un considerable incremento. Según sus estimaciones, al menos la mitad de los efectivos no se ha incorporado aún a las oficinas. «Desde los centros de trabajo se nos transmite que no se están notando estos refuerzos», manifiestan fuentes del sindicato. Recuerdan que hasta el 25% de la plantilla está de vacaciones «y los que quedan no dan abasto».

Desde Correos, por su parte, aseguran que ya se han formalizado 19.400 contrataciones de refuerzo ante las elecciones del 23 de julio, y afirman que seguirán contratando a los efectivos necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento del proceso y, especialmente, la entrega de la documentación electoral. Asimismo, señalan que se han realizado extensiones de horarios en varias oficinas, sobre todo en las zonas turísticas y de gran afluencia, y se contemplan aperturas en días no laborables para atender las necesidades del proceso electoral, así como repartos extraordinarios. Los sindicatos rebaten estas cifras, y afirman que esos contratos son en su mayoría sustituciones de vacaciones y no contratos de refuerzo.

«Esos datos no se ajustan a la realidad, no acaban de llegar los refuerzos y las oficinas están desbordadas. Calculamos que a los centros de trabajo sólo ha llegado la mitad del personal prometido», señalan desde CSIF. Apuntan, además, a que «las oficinas priorizan la atención del voto por correo y el resto de las operaciones están sufriendo retrasos por la falta de personal», de forma que «miles de paquetes y notificaciones están pendientes de entrega». Además, «los trabajadores de refuerzo no tienen la uniformidad adecuada para desempeñar su trabajo, como cascos o botas de trabajo, por lo que no pueden salir a repartir con la moto».

Plazos entregar el voto por correo

Desde el pasado 30 de mayo, y hasta el 13 de julio, los ciudadanos tienen de plazo para solicitar el voto por correo. Del 3 al 16 de julio, la Oficina del Censo Electoral envía la documentación, que Correos entrega al elector antes de que finalice el plazo para depositar el voto, el 20 de julio. Desde Correos se explica que la remisión de la documentación por parte de estas delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral comenzó en la fecha prevista, salvo en varias provincias donde ha habido impugnación de candidaturas, como Madrid y Barcelona, y el reparto ha comenzado una vez se han resuelto. Señalan que «como en procesos anteriores, se está haciendo entrega de esa documentación a los electores a medida que la va recibiendo del Censo Electoral» con el objetivo de que «puedan votar por correo lo antes posible».

El cartero realizará al menos dos intentos de entrega de esta documentación en mano al propio destinatario, dejando el aviso para que vaya a recogerla a la oficina más cercana en caso de no haber sido posible realizar esa entrega en mano. Para realizar la entrega, el votante debe identificarse.

Caos en las oficinas

En varias oficinas se observan ya largas colas para entregar el voto por correo, consecuencia de la falta de personal que está retrasando los trámites. Incluso Correos ha recomendado a los ciudadanos que no esperen hasta última hora para acudir a depositar su voto, con el fin de agilizar el procedimiento y evitar esperas ante la alta afluencia prevista en sus centros.

Cabe recordar que, en este proceso electoral, la Junta Electoral Central acordó que el elector deberá mostrar el DNI u otra documentación identificativa para entregar su voto en la oficina de Correos. Una decisión que se adoptó tras las denuncias de fraude en el voto por correo en Melilla y Mojácar (Almería) en las elecciones del 25 de mayo.