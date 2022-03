Tortilla de nabos, receta casera

La tortilla de nabos puede ser el sustituto perfecto de la tortilla de patatas, tan popular en las cocinas de casas y restaurantes de España e Hispanoamérica. El origen de la tortilla de patatas es muy reciente, de fines del siglo XVIII, y la presencia del nabo y los huevos de gallina tienen una larga historia en Europa, por lo que habría que preguntarse si a alguien no se le habrá ocurrido antes hacer una tortilla con nabos, y si en ese caso la usurpadora sería la patata. Si no has probado esta tortilla, seguramente te va a sorprender, entre otras cosas porque es ligeramente diferente a la de patata.

Más allá de esa especulación histórica y culinaria, reemplazar las patatas por nabos de vez en cuando puede ser beneficioso para nuestra salud, sobre todo si estamos haciendo dieta. La patata posee 20 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos, mientras el nabo tiene apenas 3 gramos por cada 100. El nabo además contiene vitamina C, ácido fólico y vitaminas B1, B2, B3 y B6; y minerales como potasio, calcio, fósforo y yodo. Como la tortilla de patatas, la tortilla de nabos es un plato de fácil elaboración y de pocos ingredientes, aunque se puedan incorporar eventualmente cebolla, ajo, jamón o puerro, entre otros.

Ingredientes: