La tarta más rápida del mundo se hace 5 minutos y sin horno: solo lleva 4 ingredientes

Esta podría ser la tarta más rápida del mundo. Pero no solo destaca por eso, también es una opción práctica que no necesita horno y se elabora en tan solo cinco minutos.

Con ingredientes simples y una preparación sin complicaciones, se logra un postre de textura cremosa, ideal para deleitarse en cualquier ocasión.

Ingredientes principales y cantidades para hacer la tarta más rápida

La receta de esta tarta con sabor a limón utiliza ingredientes comunes que aportan un equilibrio de frescura y cremosidad. Para su elaboración, se necesitan:

150 ml de zumo natural de limón: aporta un sabor ácido que equilibra el dulzor de la leche condensada.

30 galletas tostadas tipo maría hojaldradas: se usan como base y capas intermedias, dando firmeza a la tarta.

Una lata de leche condensada de 397 gramos: aporta dulzura y suavidad a la crema.

700 ml de nata para montar con un 35% de materia grasa: da cuerpo y cremosidad a la mezcla.

Opcional: para quienes buscan un toque de color, es posible añadir una pizca de colorante alimentario naranja en polvo. Este detalle ayuda a darle un tono amarillo a la tarta, haciendo que luzca más llamativa.

Preparación de la tarta en cinco minutos y sin horno

Con estos ingredientes, la preparación se simplifica y en pocos pasos es posible lograr un postre cremoso. Es importante seguir las indicaciones en orden para obtener la textura adecuada.

Preparación de la mezcla: colocar en un recipiente grande la nata, la leche condensada, el zumo de limón y si se desea, una pizca de colorante alimentario. Utilizando una batidora, mezclar durante unos segundos hasta que se observe que la crema empieza a espesar. Montaje de la tarta en capas: utilizar un molde de aproximadamente dos litros de capacidad. En el fondo, colocar una capa de galletas tipo maría y, sobre ella, verter una capa de la mezcla cremosa. Repetir este proceso alternando tres capas de galletas y tres capas de crema. Decoración: terminar con una capa de crema y decorar la superficie con ingredientes opcionales como mini galletas maría, coco rallado, o guindas verdes, que añaden color y textura al postre. Refrigeración: dejar reposar la tarta en el frigorífico durante un mínimo de 24 horas para que adquiera la textura firme y consistente. Este tiempo de reposo es esencial para lograr la estructura final de la tarta y disfrutar de su cremosidad.

Decoración adicional para la presentación de esta rápida tarta de limón

Para una presentación más atractiva, existen diversas opciones de decoración:

Mini galletas maría: distribuidas sobre la tarta, aportan un toque crujiente.

distribuidas sobre la tarta, aportan un toque crujiente. Coco rallado: espolvoreado sobre la capa superior de crema.

espolvoreado sobre la capa superior de crema. Guindas verdes: ofrecen un contraste de color.

ofrecen un contraste de color. Galletas trituradas: para un acabado más rústico.

Otra opción es añadir rodajas de limón con un poco de azúcar alrededor del borde, aportando un toque cítrico y visualmente atractivo.

Variante alternativa de la receta (sin galletas maría)

Una variación simple de esta tarta se puede preparar con otros ingredientes que mantienen la esencia de rapidez y frescura. A continuación, se presentan las cantidades para esta alternativa de la tarta más rápida:

125 ml de zumo natural de limón

500 ml de nata para montar al 35% de materia grasa

370 gramos de leche condensada

Para las capas, se emplean 18 bizcochos secos al huevo (palitos de champán), que reemplazan a las galletas maría. Estos bizcochos añaden una textura ligera, mientras que en la decoración se pueden incluir seis bizcochos triturados, coco rallado y rodajas de limón con azúcar.