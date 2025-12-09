Soy chef y claro que uso mi freidora de aire en Navidades: esta es la receta que recomiendo a todo el mundo

La trayectoria de Jamie Oliver dentro de la cocina televisiva y editorial estuvo marcada por su practicidad y por la incorporación de métodos que, casi siempre, acortan el tiempo. Ahora que se acercan las fiestas, la freidora de aire en Navidades aparece como una especie de «salvador» para días en los que el horno queda reservado a otras preparaciones.

En su página oficial, el cocinero compartió adaptaciones navideñas de elaboraciones que suele preparar en la freidora de aire, entre ellas una alternativa que aprovecha al máximo el espacio del cestillo. El chef español resume ahí su truco para cocinar bien en Navidad: ajustar temperaturas y tiempos para mantener la técnica clásica en un formato reducido, sin tocar los ingredientes que dan carácter al plato.

¿Cuál es la receta que recomienda Jamie Oliver para utilizar la freidora de aire en Navidades?

La receta que el chef británico recomienda para aprovechar las bondades de este electrodoméstico son las patatas asadas. Y para conseguir un resultado excelente, Oliver parte de una técnica que ha ido perfeccionando a lo largo de su carrera. Su objetivo es obtener un interior tierno y un exterior firme, una combinación que forma parte de su repertorio navideño.

La receta requiere ingredientes básicos:

Patatas de variedad harinosa.

Ajo entero sin pelar.

Mantequilla o aceite.

Salvia, romero o tomillo.

Sal y pimienta.

Por su parte, la preparación se estructura en tres etapas: escaldado inicial, cocción principal y prensado con aromáticos. A continuación, se detalla el paso a paso de la receta:

La freidora de aire se precalienta brevemente para igualar la temperatura interna y asegurar un dorado uniforme. El proceso empieza con un escaldado de quince minutos, suficiente para que la pulpa interior quede suave. Tras escurrirlas, recomienda agitar el colador para crear pequeñas hendiduras que favorecen un acabado uniforme. Ese gesto, recurrente en su método, amplía la superficie de contacto y mejora la textura final. La adaptación a la freidora sigue este esquema, pero ajusta la grasa y la disposición de las piezas. El cocinero sugiere mantequilla, aceite u otra grasa suave, siempre en pequeña cantidad. Los dientes de ajo se colocan sin pelar, junto con salvia, tomillo o romero. Las hierbas se impregnan con un toque de aceite para que liberen mejor su aroma durante el calentamiento.

El paso que marca el resultado: el prensado parcial de las patatas dentro de la freidora

Una vez que las patatas empiezan a dorarse, el chef recurre a un prensado ligero. Este gesto, realizado con una espátula o similar, modifica parte de la superficie y provoca que las piezas se ajusten unas a otras dentro del cestillo. Con ello se generan nuevos puntos de contacto que contribuyen a un acabado más crujiente.

Tras este prensado, se añaden las hierbas preparadas y se completa la cocción durante un tramo final. El método permite replicar una técnica clásica sin necesidad de bandejas grandes ni cantidades elevadas de grasa.

Algunas variantes del cocinero incluyen un chorrito de vinagre blanco en los últimos minutos, que actúa como potenciador del sabor y equilibra el conjunto.

Variaciones útiles de esta receta para seguir usando la freidora de aire en Navidades

Para concluir, existen varias alternativas que pueden integrarse sin afectar al método principal: